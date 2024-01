Tết Nguyên đán 2024, bày 6 cây cảnh lá to ở phòng khách, gia đình thịnh vượng, thu lộc tứ phương

Phòng khách rộng rãi, thích hợp để đặt một số cây cảnh lớn. Đặc biệt, một số cây xanh có lá tương đối lớn có đặc tính tự nhiên và sẽ không gây khó chịu.

Ngược lại, chúng sẽ khiến không gian trở nên hài hòa hơn, tôn lên phong cách, gu thẩm mỹ của ngôi nhà, đẹp mắt, sang trọng nhưng không hề xa hoa.

Người già cho rằng: "Phòng khách có lá lớn là làm ăn phát đạt, gia đình sung túc". Dưới đây là 6 cây cảnh có lá lớn, có ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng và may mắn.

Thiên điểu có hai loại cây là cây chỉ có lá và cây có thể ra hoa. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Thiên điểu

Lá của thiên điểu to và xanh, giống như những tàu lá chuối mướt mát. Cây cảnh này toát lên vẻ thanh lịch và đầy phong cách nhiệt đới. Thiên điểu là những cây lá to được nhiều người yêu thích đặt cạnh tivi hoặc ghế sofa.

Thiên điểu có hai loại cây là cây chỉ có lá và cây có thể ra hoa. Khi hoa thiên điểu nở rộ, chúng giống như những con sếu vươn cổ dài đầy kiêu hãnh, toát lên khí chất xinh đẹp, cát tường, cao quý và tao nhã.

Cây cảnh này có thể đặt trong phòng khách, ban công hoặc sân nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Ngôn ngữ của loài hoa thiên điểu là tự do, hạnh phúc, cát tường, trung thành, gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Vì vậy, chúng càng được yêu thích trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán.

Cây cảnh này thích môi trường đầy nắng. Ở những vùng ấm áp, nó nở hoa vào mùa đông và nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán. Cây cảnh này có thể đặt trong phòng khách, ban công hoặc sân nhà.

Đất tơi xốp, màu mỡ, chua thích hợp cho cây trồng trong chậu. Khi đất khô thì tưới đẫm nước, duy trì độ ẩm không khí cao sẽ giúp cho lá không bị vàng và cong ở phần mép lá.

Cây cảnh này có thể đặt trong phòng khách để ấm áp, trang nhã và trang nghiêm, có thể có tác dụng trang trí tốt. Ảnh minh họa Inf.news

2. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Lá cây đa búp đỏ dày và sáng bóng, gân lá rõ ràng, thân cao, có thể mọc rất cao. Hơn nữa, cây cảnh này có nhiều giống với những màu lá rất đẹp như đa búp đỏ lá xanh, lá đen, lá đỏ, lá vân cẩm thạch trắng, lá vân cẩm thạch vàng...

Cây cảnh này có thể đặt trong phòng khách để ấm áp, trang nhã và trang nghiêm, có thể có tác dụng trang trí tốt.

Sức sống mạnh mẽ, ngoài tươi tắn, tràn đầy sức sống của cây cảnh đa búp đỏ hàm ý một sự nghiệp hưng thịnh, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Vì vậy, nó thường được coi là một loại "cây thúc đẩy sự giàu có".

Nếu bạn phơi nắng thích hợp vào mùa đông và mùa xuân, lá sẽ phát triển khỏe và đẹp hơn. Ảnh minh họa Toutiao

Cây đa búp đỏ cũng có thể hấp thụ bụi, khói thuốc phụ và khí độc hại. Nếu có khách đến hút thuốc hoặc người nhà hút thuốc thì đặt ở phòng khách cũng rất thích hợp.

Cây cảnh này khỏe và tương đối dễ chăm sóc. Nhưng vào mùa đông, nó không chịu được lạnh. Nhiệt độ trong nhà không được thấp hơn 10 độ trong thời gian dài.

Khi tưới nước không nên quá thường xuyên. Nếu không khí khô, bạn có thể phun sương nước lên cành và lá. Nếu bạn phơi nắng thích hợp vào mùa đông và mùa xuân, lá sẽ phát triển khỏe và đẹp hơn.

Cây cảnh này có thể phát triển rất cao và diện tích phòng khách ở nhà đủ rộng nên trông sẽ không lúng túng hay buồn chán khi đặt ở đó. Ảnh minh họa Min.news

3. Cây cảnh: Bàng Singarpore

Cây bàng Singarpore còn được gọi là "cây vĩ cầm", dựa vào hình dáng những chiếc lá xinh đẹp trông giống đàn vĩ cầm của nó.

Cây cảnh này có thể phát triển rất cao và diện tích phòng khách ở nhà đủ rộng nên trông sẽ không lúng túng hay buồn chán khi đặt ở đó.

Lá của cây bàng Sing dày và to, có gân rõ ràng. Chúng được xếp chồng lên nhau và tiếp tục phát triển cao lên mãi. Cây cảnh này có thể vươn thẳng, xanh tốt và rậm rạp, tươi tắn quanh năm.

Cây cảnh mang lại sức sống mãnh liệt và hơi thở thiên nhiên bất tận cho con người. Đặt nó trong phòng khách, ban công, phòng học... để có vẻ ngoài trang nhã, sang trọng.

Cây bàng Sing tượng trưng cho tinh thần kiên trì, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sức sống mãnh liệt, đồng thời cũng là loài cây tượng trưng cho sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Cây cảnh mang lại sức sống mãnh liệt và hơi thở thiên nhiên bất tận cho con người. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này mang ý nghĩa mang lại sự bình an, may mắn, hạnh phúc và may mắn cho con người. Đặt nó trong nhà có tác dụng "thu thập tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và phú quý cho ngôi nhà".

Cây cảnh này thích môi trường phát triển ấm áp, ẩm ướt và đủ ánh sáng. Cây sợ tiếp xúc với ánh sáng mạnh, lá dễ bị cháy nắng và úa vàng. Nếu đặt cây cảnh trong góc tối thì cây sẽ sinh trưởng kém hoặc lá biến dạng, cành lá dài, lộn xộn, mất đi vẻ đẹp.

Bàng Sing rất nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm, cây sẽ ngừng phát triển ở nhiệt độ dưới 15 độ C. Cây ưa ẩm nhưng không chịu được nước. Đất trong chậu không nên tích tụ nước vào mùa đông. Nếu không, bộ rễ sẽ dễ bị thối và toàn bộ cây sẽ chết.

Đặt cây cảnh này trong nhà mang lại "sự thịnh vượng, tài lộc và sự nghiệp lớn" Ảnh minh họa Inf.news

4. Cây cảnh: Hồng môn

Lá của cây hồng môn xanh và rộng, hoa rất đẹp và lộng lẫy. Đây là cây cảnh đẹp có thể ngắm cả lá lẫn hoa. Hơn nữa, thời gian ra hoa của cây cảnh này kéo dài.

Đặt cây cảnh này trong nhà mang lại "sự thịnh vượng, tài lộc và sự nghiệp lớn". Nó cũng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trong Tết Nguyên đán.

Cây cảnh này có thể được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ thông thoáng và sáng sủa như phòng khách hoặc phòng làm việc. Ảnh minh họa Toutiao

Hồng môn thích môi trường phát triển ấm áp và ẩm ướt. Vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà tốt nhất là trên 15 độ.

Cây cảnh này có thể được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ thông thoáng và sáng sủa như phòng khách hoặc phòng làm việc.

Bạn không nên tưới quá nhiều hoặc quá thường xuyên để tránh bị vàng lá, thối rễ. Bạn cần duy trì độ ẩm không khí cao để tránh lá bị khô. Bạn có thể thường xuyên phun sương nước xung quanh cây cảnh.

Cây cảnh này thích hợp bày trong phòng khách, phòng học hoặc phòng ngủ. Nó đẹp, thanh lịch và trang nghiêm. Ảnh minh họa Min,news

5. Cây cảnh: Lan quân tử

Lan quên tử có lá dày, rộng, màu xanh lục và hình dạng cây rất đẹp, giống như một chiếc quạt gấp. Khi cây cảnh nở hoa, hoa có màu sắc rực rỡ và trang nhã.



Cây cảnh này thích hợp bày trong phòng khách, phòng học hoặc phòng ngủ. Nó đẹp, thanh lịch và trang nghiêm.

Cây cảnh có thể nâng cao phong cách ngôi nhà của bạn, nuôi dưỡng tình cảm của bạn và thể hiện phong thái lịch thiệp cũng như sự bác học, uyên thâm của gia chủ.

Trồng cây cảnh này càng lâu thì lá sẽ càng to và sum suê, khi nở hoa trông càng uy nghiêm, xinh đẹp, duyên dáng và sang trọng. Ảnh minh họa Min.news

Lan quân tử tượng trưng cho "sự giàu có và thịnh vượng, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp rực rỡ" nên rất được yêu thích bày trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Trồng cây cảnh này càng lâu thì lá sẽ càng to và sum suê, khi nở hoa trông càng uy nghiêm, xinh đẹp, duyên dáng và sang trọng.

Cây cảnh này tương đối dễ bảo trì nhưng rất nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ ra hoa tối ưu là 15-25°C.

Trong Tết Nguyên đán, khi hoa nở rộ, nên đặt chúng trong môi trường ánh sáng khuếch tán ấm áp, thoáng mát và tươi sáng. Tưới nước không nên quá thường xuyên, theo nguyên tắc "thấy khô thì tưới ướt đẫm".

Khi nở hoa, những bông hoa to và duyên dáng, giống như "hoa sen lộn ngược" hoặc như những chiếc đèn lồng màu hồng rất rực rỡ. Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Hòn ngọc Viễn đông

Hòn ngọc Viễn đông là cây cảnh nổi tiếng trên mạng xã hội vài năm gần đây. Cây cảnh này là một loại cây bụi nhỏ thường xanh.

Khi nở hoa, những bông hoa to và duyên dáng, giống như "hoa sen lộn ngược" hoặc như những chiếc đèn lồng màu hồng rất rực rỡ.

Nó có thân dày, lá dày và to, gân lá xanh tươi và rõ ràng. Màu sắc của hoa tinh tế và đẹp mắt, phổ biến là: đỏ hồng và hồng. Các lớp nụ trông như được phủ đầy ngọc trai, đá quý, lấp lánh ánh sao.

Cây cảnh này cao quý và lộng lẫy, tinh tế và thanh lịch, duyên dáng và sang trọng, còn được gọi là "những bông hoa quý phái".

Cây cảnh này cũng có ý nghĩa như một lời chúc tốt lành đầu năm mới, cây nở hoa càng rực rỡ càng dự báo điềm lành đến với gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Khi đặt cây cảnh này trong phòng khách sẽ toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp. Thời gian ra hoa của nó cũng rất dài, thường kéo dài từ 3-6 tháng với khí hậu thích hợp và chăm sóc thích hợp.

Cây cảnh này tượng trưng cho sự sáng chói của trí tuệ, niềm hy vọng và ánh sáng. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa như một lời chúc tốt lành đầu năm mới, cây nở hoa càng rực rỡ càng dự báo điềm lành đến với gia đình. Vì vậy, nhiều người rất thích trồng cây cảnh Hòn ngọc Viễn Đông vào dịp đầu năm mới.



Tuy nhiên, cây cảnh này là loài hoa nhiệt đới có yêu cầu tương đối cao về nhiệt độ và độ ẩm. Nhiều người yêu hoa thích nhưng lại sợ trồng không tốt.

Cây cảnh thích môi trường phát triển ấm áp và ẩm ướt. Nó sợ tích nước và dễ bị vàng lá, thối rễ, rụng hoa, rụng nụ và héo.

Tuy nhiên, nó cũng sợ thiếu nước và càng sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Lá sẽ chuyển sang màu đen và cháy sém, hoa sẽ héo, kết thúc thời kỳ ra hoa sớm nếu bị ánh mặt trời nắng gắt chiếu vào.

Xịt nước phun sương vào môi trường để tăng độ ẩm không khí và duy trì độ thông thoáng. Ảnh minh họa Toutiao

Do đó, bạn nên đặt cây cảnh ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhẹ như phòng khách, trước cửa sổ hoặc trên bàn. Nhiệt độ nên được giữ ở 18°C-26°C. Tưới nước ngay khi đất khô.

Nếu không khí khô, bạn cần thường xuyên tưới nước lên cành, lá và các khu vực xung quanh. Xịt nước phun sương vào môi trường để tăng độ ẩm không khí và duy trì độ thông thoáng.

Ngoài sáu cây cảnh lá to, hoa đẹp trên, cac scaay cảnh có lá to khác cũng được ưa thích trồng ở phòng khách như hoa lan hồ điệp, trầu bà lá xẻ, trầu bà thanh xuân...

Trong dịp Tết, phòng khách trong nhà không chỉ là nơi chính để tiếp khách mà còn là nơi quan trọng để quây quần cùng gia đình, người thân, bạn bè. Bạn trồng chậu hoa lá to sẽ đẹp hơn, vui vẻ và ấm áp hơn.