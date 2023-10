Thách "ai chém trước người đấy thắng", người đàn ông bị bạn nhậu đoạt mạng

Tối 27/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa - theo Dân Trí.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng người đàn ông bị bạn nhậu chém chết. Nguồn: Báo Bắc Giang

Thông tin cụ thể vụ chém chết bạn nhậu từ Báo Bắc Giang: Khoảng 21 giờ ngày 26/10, Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú tại thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm; Ngô Văn Hòa (SN 1985) và Ngô Văn Kiên (SN 1988) cùng trú tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa ngồi uống bia tại quán nhà anh Ngô Quốc Biên (SN 1977) ở thôn Cẩm Bào.

Tại đây, sau khi anh Biên vào nhà đi ngủ, chỉ còn lại Long, Hòa và Kiên ngồi với nhau. Lúc này, Long và Kiên xảy ra cãi nhau. Kiên thách thức Long "Bây giờ mỗi anh em mình một con dao, ai chém trước người đấy thắng". Nghe vậy, Long vào bếp lấy 2 con dao (loại dao phay) mang ra đưa cho Kiên.

Khi Kiên vừa cầm dao thì Long đứng đối diện chém một nhát vào cổ khiến Kiên tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Long dùng áo của mình băng bó vết thương cho Kiên, đồng thời tìm xe taxi để đưa Kiên đi cấp cứu nhưng không thấy. Sau khi sự việc xảy ra, Long đến Công an xã Xuân Cẩm đầu thú về hành vi giết người.

Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh theo quy định. Hiện vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.