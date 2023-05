Thaco Industries đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

Nắm bắt cơ hội từ thị trường, Tập đoàn THACO INDUSTRIES thuộc THACO đã đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tham gia chuỗi cung ứng linh kiện OEM, mang đến giải pháp và hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp FDI và đẩy mạnh xuất khẩu.

Tận dụng lợi thế, thực hiện chiến lược cung ứng linh kiện OEM

Trên nền tảng gần 20 năm sản xuất linh kiện phụ tùng, THACO INDUSTRIES đã từng bước làm chủ công nghệ, tích hợp các lợi thế, tiên phong tham gia chuỗi cung ứng linh kiện OEM trọn gói cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu, phục vụ đa dạng lĩnh vực ô tô, xe máy, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

Thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh CNHT theo chuỗi giá trị khép kín, Tập đoàn xây dựng mô hình "All in one" - cung cấp thiết kế, sản xuất sản phẩm, tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp. Khách hàng có thể đặt sản xuất những bộ linh kiện hoàn chỉnh với dịch vụ trọn gói, thay vì phải đặt nhiều nhà cung cấp như trước đây.

Tiêu chí của các doanh nghiệp khi lựa chọn công ty OEM là công nghệ và năng lực sản xuất. THACO INDUSTRIES có quy mô sản xuất lớn, tổng vốn đầu tư hơn 850 triệu USD, gồm: Trung tâm R&D, Trung tâm Cơ khí và phân khu sản xuất linh kiện phụ tùng.

Các nhà máy được trang bị hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế như: dây chuyền xả băng - cắt tấm, máy cắt Fiber laser, máy ép thủy lực 1000 tấn, máy phay giường 5 trục, robot cắt nước, robot sơn, máy ép phun nhựa 3.200 tấn, dây chuyền nhiệt luyện tự động…

Việc kết hợp công nghệ và năng lực sản xuất, gia công của các nhà máy đã giúp Tập đoàn hoàn thiện chuỗi sản xuất từ lựa chọn nguyên vật liệu đến gia công, tạo khuôn, sản xuất, sơn, lắp ráp hoàn thiện.

Đối với thị trường trong nước, với lợi thế nằm trong hệ sinh thái công nghiệp của THACO, có nhiều ngành nghề bổ trợ như logistics, sản xuất lắp ráp ô tô… THACO INDUSTRIES đã tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí vận chuyển và thời gian cho đối tác, giúp các doanh nghiệp tự chủ nguồn linh kiện, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về xuất khẩu, đối tác nước ngoài thường đặt yêu cầu cao về chất lượng linh kiện. Đầu tư trung tâm R&D có quy mô lớn nhất Việt Nam với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao cùng hệ thống phần mềm thiết kế, mô phỏng hiện đại, THACO INDUSTRIES có khả năng nghiên cứu bản vẽ, phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu riêng biệt của khách hàng. Đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng chặt chẽ trên từng công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn: ISO 14001:2015, ISO 19001:2015, IATF 16949:2016…

Cung ứng linh kiện trong nước và xuất khẩu, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

THACO INDUSTRIES đã thực hiện mục tiêu kép vừa là nhà cung cấp linh kiện OEM cấp 1, 2 trong nước, vừa là nhà xuất khẩu, thâm nhập vào nhiều thị trường "khó tính" trên thế giới.

Linh kiện, phụ tùng xe tải và xe bus

Là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn, THACO INDUSTRIES nắm rõ yêu cầu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng linh kiện OEM theo tiêu chuẩn toàn cầu. Tập đoàn đang cung ứng linh kiện cho các thương hiệu ô tô, xe máy trong nước như: Toyota, Isuzu, Hyundai, Piaggio…; thiết bị điện tử gia dụng, nội thất, thiết bị xây dựng, nhựa công nghiệp, bảo hộ lao động, vật tư nông nghiệp cho Makitech, Amann, Sharp…

Linh kiện, phụ tùng xe du lịch - Linh kiện, phụ tùng cơ khí

Đặc biệt, THACO INDUSTRIES còn xuất khẩu các linh kiện OEM như: Khung ghế xe đua, nhíp, két dàn nóng, thùng xe, bồn xe chuyên dụng, cần cẩu xe tải, thân vỏ, áo ghế, cốp xe, khung chassis xe bán tải, thùng giữ nhiệt, bồn nhựa, ống nhựa thủy canh… đến các thị trường trọng điểm như: Bắc Mỹ, Bắc Âu, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia, Israel. Năm 2022, doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn gần 190 triệu USD và kế hoạch năm 2023 là hơn 375 triệu USD. Việc mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu đa dạng sản phẩm đã giúp Tập đoàn từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Linh kiện phụ tùng xe du lịch (Sản phẩm nội thất)

Dự kiến, năm 2023, THACO INDUSTRIES sẽ chi hơn 1.250 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô nhà xưởng; phát triển thêm các dự án sản xuất linh kiện công nghiệp, dân dụng như: Sản xuất và lắp ráp board mạch, đúc nhôm áp lực, đúc kim loại, dập nóng… Đồng thời đầu tư Khu công nghiệp cơ khí và CNHT tại miền Bắc và miền Nam nhằm tích hợp lợi thế, tối ưu chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi giá trị.

Linh kiện phụ tùng xe du lịch (Sản phẩm ngoại thất)

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tăng cường kết nối với các Hiệp hội như VAMI, VASI, HAMEE, EUROCHAM, GBA… để phát triển kinh doanh; nghiên cứu xu thế hợp tác giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Canada, EU nhằm tiếp cận các thị trường tiềm năng.

Sản phẩm công nghiệp và dân dụng

Với chiến lược đẩy mạnh cung ứng linh kiện theo hình thức OEM, THACO INDUSTRIES đang tạo sự chuyển mình tích cực cho ngành CNHT của đất nước, gia tăng giá trị sản xuất trong nước, khẳng định chất lượng sản phẩm linh kiện phụ tùng Việt Nam trên thế giới.