Thái Bình: 22 mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Theo đó, sẽ có 12 hợp tác xã Bình Định, Quang Lanh, Vũ An (huyện Kiến Xương), An Châu (huyện Đông Hưng), An Ninh, An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ), Thái Thịnh, Thụy Dân (huyện Thái Thụy), Vũ Hồng (huyện Vũ Thư), Đông Xuyên, Đông Hoàng (huyện Tiền Hải), Thống Nhất (huyện Hưng Hà) tham gia xây dựng mô hình đạt các mục tiêu cơ bản đến năm 2025, hoàn thiện mô hình đến năm 2030; 10 hợp tác xã Vũ Hòa, Thanh Nê (huyện Kiến Xương), Đông Phương, Trọng Quan (huyện Đông Hưng), Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ), Thụy Văn (huyện Thái Thụy), Vũ Hội (huyện Vũ Thư), Nam Cường (huyện Tiền Hải), Tân Lễ, Chí Hòa (huyện Hưng Hà) tham gia nhân rộng mô hình đến năm 2030.



Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Bình Định, huyện Kiến Xương liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ thóc cho nông dân.

Đây là một trong những động thái kích cầu tích cực của Thái Bình để hợp tác xã nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đóng góp vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững; cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; thúc đẩy hình thành, phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp vùng, miền; tổ chức quản trị tốt chất lượng, nâng cao giá trị thương hiệu nông sản; chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; từng bước hình thành các trung tâm logistics phục vụ nông nghiệp; góp phần quan trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững; xây dựng quan hệ bình đẳng, môi trường hợp tác, liên kết lành mạnh; tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao vị thế, vai trò của người dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo dõi, tổng hợp, ban hành hướng dẫn các nội dung xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các huyện cũng đã chỉ đạo các hợp tác xã được lựa chọn trên địa bàn huyện triển khai xây dựng mô hình theo nội dung quy định tại Quyết định số 4597/QĐ-BNN-KTHT ngày 02/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.