Thái Bình: Bón phân Lâm Thao hàm lượng cao thế hệ mới, lúa tốt bời bời, tăng 20% năng suất

Tăng trên 20% năng suất

Vụ xuân năm 2021, được sự quan tâm của Hội ND tỉnh Thái Bình, Hội ND TP.Thái Bình, Hội ND xã Vũ Lạc đã triển khai thực hiện mô hình sử dụng phân bón NPK thế hệ mới của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trên trên giống lúa TBJ3.

Theo đánh giá sơ bộ của Hội ND xã, thời tiết vụ xuân 2021 ấm áp, có lượng mưa đều, lúa được bón 2 đợt phân NPK hàm lượng cao thế hệ mới vào thời kỳ bón lót và bón thúc. Nhờ đó, lúa sinh trưởng đều, đẻ nhánh khỏe và tập trung, lúa cứng cây. Đặc biệt, những diện tích lúa bón phân NPK hàm lượng cao thế hệ mới có sức chống chịu sâu bệnh tốt khi không hề bị bệnh đạo ôn, bạc lá, chỉ nhiễm nhẹ khô vằn. Còn sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy giảm tới 50% so với diện tích lúa cấy đại trà.

Nông dân Thái Bình thăm mô hình lúa xuân sử dụng phân bón mới Lâm Thao. Ảnh: H.M

"Supe Lâm Thao không tăng giá phân bón theo tỷ lệ giá nguyên liệu đầu vào mà cố gắng bán với giá chia sẻ nhất, cung ứng phân bón đúng thời vụ; áp dụng các chương trình phân bón chậm trả, hỗ trợ các mô hình, hướng dẫn bà con bón phân hiệu quả, tiết kiệm...". Ông Vũ Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Khi gặt, bà con nông dân xã Vũ Lạc không khỏi bất ngờ khi năng suất thực thu đạt tới 310kg/sào. Ông Lê Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết, những ruộng lúa được bón phân NPK Lâm Thao thế hệ mới đều rất đẹp. Bông lúa sai trĩu, hạt lúa chắc mẩy, màu sáng đẹp nên chắc chắn khi bán sẽ được giá. Không chỉ thế, nhờ lúa tốt nên bà con giảm công chăm sóc, không phải bón phân nhiều lần và giảm hẳn lượng thuốc BVTV, do đó ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

Nỗ lực hạ giá thành

Tương tự, vụ xuân vừa qua nông dân xã Phú Lương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cũng được tiếp cận phân bón hàm lượng cao thế hệ mới của Supe Lâm Thao.

Chị Mai Thị Nhâm (xã Phú Lương) vui vẻ cho biết: "Gia đình tôi tham gia mô hình sử dụng phân bón mới của Lâm Thao với diện tích 5 sào ruộng. Lúc gặt xong, chỉ cần đếm số bao thóc được đưa xuống khỏi máy gặt, tôi đã có thể chắc chắn lúa vụ này đạt 3 tạ thóc/sào, cao hơn so với vụ xuân năm trước và cao hơn so với các ruộng ngoài mô hình. Tôi ước tính lãi cao hơn khoảng 300.000 đồng/sào".

Trao đổi với PV, ông Vũ Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết: "Cuối năm 2020, Supe Lâm Thao đã ra mắt 2 loại sản phẩm phân bón mới, gồm phân bón hữu cơ khoáng và NPK hàm lượng cao. Vụ xuân 2021, chúng tôi tổ chức khảo nghiệm 7 mô hình ở 7 xã tại Thái Bình. Mô hình nào cũng được bà con đánh giá cao khi lúa rất tốt, ít sâu bệnh, giảm công chăm sóc, năng suất tăng trên 20%. Đặc biệt, hiện Lâm Thao có bộ sản phẩm phân bón hữu cơ và vô cơ đa dạng, bà con có nhiều sự lựa chọn khi những loại phân bón này còn giúp cải tạo đất, tốt cho môi trường. Ngoài cây lúa, phân bón hữu cơ khoáng và NPK hàm lượng cao cũng được đưa vào chăm sóc một số cây rau màu khác".

Chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Hồng cho biết, Lâm Thao cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, nhiều loại nguyên liệu phân bón tăng giá tới 30 - 40% khiến chi phí sản xuất tăng mạnh.

"Chia sẻ với bà con nông dân trong bối cảnh nhiều loại nông sản thu hoạch nhưng giá bán giảm, chi phí sản xuất tăng lên, chúng tôi đã tính toán giá bán phân bón sao cho hợp lý nhất. Kể cả hy sinh lợi nhuận, chúng tôi quyết tâm đồng hành với bà con và duy trì công ăn việc làm cho người lao động" - ông Hồng nhấn mạnh.