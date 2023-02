Thái Bình: Giám đốc Chi Cục đăng kiểm bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 23/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, trong đó có Giám đốc Chi Cục đăng kiểm 11 vì nhận hối lộ.



Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Trung Hải (1964), trú tại đường Vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng - là Giám đốc Chi Cục đăng kiểm và các đăng kiểm viên: Vũ Đăng Hạnh (1979), trú tại tổ 23, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình; Trần Văn Quyết (1987) trú tại tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình; Trần Công Trịnh (1984), trú tại tổ 5, phường Quang Trung, TP.Thái Bình về tội ''Nhận hối lộ'', theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật hình sự.

Giám đốc và một số đăng kiểm viên của Chi Cục đăng kiểm 11 bị bắt vì nhận hối lộ. Ảnh: Trung Du

Các Quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bước đầu điều tra, làm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa, các đối tượng đã nhận của các chủ phương tiện với tổng số tiền trên 120 triệu đồng để bỏ qua các lỗi: không có đầy đủ thiết bị neo, trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.