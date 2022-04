Thái Bình thông tin chính thức vụ bắt Cường "quắt"

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 19 giờ ngày 25/4/2022, tại quán ăn nhà anh N.T.L ở Thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường (Cường "quắt", SN 1986 ở thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) cùng Hoàng Gia Vương (SN 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) và một số người khác ngồi uống rượu.

Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công (SN 1999, ở thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô xát với Công và nhóm người cùng phe với Công.

Đối tượng Phạm Minh Cường. Ảnh: PH

Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự, gồm:

Phạm Minh Cường (SN 1986, trú tại thôn Xuân Bàng); Nguyễn Tiến Thành (SN 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông); Nguyễn Thái An (SN 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam); Nguyễn Thành Long (SN 2001, trú tại thôn Minh Vũ); Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Minh Vũ đều ở cùng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Tuy nhiên, 4 bị can (Long, Công, An, Thành) đều vắng mặt tại địa phương.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương xác minh truy bắt 4 bị can vắng mặt tại địa phương; tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.