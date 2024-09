Thái Nguyên: Hơn 3.500 cây xanh gãy đổ, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập đổ, thiệt hại trên 5,4 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến thời điểm 6 giờ ngày 8/9, mưa lớn kèm dông, lốc và gió giật mạnh đã gây thiệt hại về tài sản tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại TP.Phổ Yên có 30 cột điện, nhiều cây xanh đổ vào đường điện trung thế, hạ thế gây mất điện diện rộng trên địa bàn. Trường Trung học cơ sở Trung Thành, Trường Mầm non Thành Công bị tốc mái tôn; hai hộ dân ở xã Phúc Tân bị tốc mái phibrô ximăng; khoảng 250ha lúa bị đổ, khoảng 7ha lúa bị ngập; 1.500 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc.

Hơn 3.500 cây xanh đô thị bị gãy đổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tại xã Minh Đức, bờ sông xóm Đầm Mương 13, đoạn nhà ông Lưu Mạnh Thắng bị sạt lở chiều dài khoảng 150m, chiều sâu khoảng 4m, cách công trình phụ của hộ dân điểm gần nhất khoảng 20m, cách nhà chính của dân khoảng 30m.

Tại huyện Võ Nhai, gió giật mạnh khiến Trường Tiểu học Dân Tiến I (xã Dân Tiến), Trường Tiểu học Thống Nhất (xã Bình Long) bị gió cuốn bay toàn bộ mái tôn, nhà để xe của giáo viên.

Trên địa bàn huyện Đại Từ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 5ha lúa, làm sập 2 mái tôn của nhà dân… thuộc thị trấn Quân Chu.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, tính 23h ngày 7/9, các cấp chính quyền đã phải di dời 133 hộ dân ra nhà văn hoá thôn, xóm; 31 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 6 trường học bị tốc mái; 370ha lúa bị đổ, 7ha lúa bị ngập; 3.540 cây xanh đô thị và 7,6ha cây ăn quả bị gãy đổ. Mưa dông cũng làm hơn 300 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi, nhiều chuồng trại bị tốc mái; 31 cột điện bị gãy đổ, 2 trạm biến áp hư hỏng; bờ sông sạt lở…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, chính quyền các huyện, thành phố đã trực tiếp xuống các địa phương kiểm tra công tác ứng phó với bão, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão. Tại các xã, phường, thị trấn, ngay sau khi thiên tai gây ra thiệt hại, chính quyền các cấp và các lực lượng đã nhanh chóng triển khai thống kê tình hình thiệt hại, tập trung khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân khắc phục sự cố thiên tai. Ảnh: P.D.L

Các địa phương bố trí lực lượng thường xuyên canh gác tại các ngầm, tràn, đề phòng khi nước ngập, chảy xiết sẽ lập chốt, đặt biển cảnh báo và không cho nhân dân đi lại tránh thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, khu vực tỉnh có gió mạnh phổ biến cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Do tác động của bão, từ ngày 7 - 9/9, khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa một số nơi như tại các huyện Võ Nhai, Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm; khu vực thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công, huyện Phú Bình, Đồng Hỷ từ 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.