Nữ giám đốc HTX Chè ở Thái Nguyên được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Các sản phẩm của HTX Chè Thịnh An được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu như trước đây sản lượng chè khô của HTX xuất bán ra thị trường mỗi năm chỉ đạt khoảng 1 tấn, thì nay trung bình mỗi năm HTX xuất bán ra thị trường trên 140 tấn chè búp khô các loại. Khi đưa ra thị trường, các sản phẩm của HTX luôn đảm bảo các tiêu chí về an toàn. Ảnh: Hà Thanh.