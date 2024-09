Thái Nguyên: Ngày đêm san gạt 6km đường, khơi thông đường vào một xóm bị cô lập suốt 7 ngày sau mưa lũ

Chiều ngày 20/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Mông Đình Tinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 9 - 12/9 trên địa bàn huyện Định Hóa xảy ra hiện tượng mưa to và rất to.

"Mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường bị sạt lở và chia cắt, đặc biệt có tuyến đường dẫn vào khu vực xóm Làng Bẩy, xã Tân Dương bị sạt lở nghiêm trọng khiến khu vực này bị chia cắt và cô lập hoàn toàn", ông Tinh cho hay.

Mưa lớn đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Định Hoá. Ảnh: Xã Tân Dương cung cấp

Thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dương nhấn mạnh, ngay sau khi tuyến đường vào xóm Làng Bẩy bị sạt lở, xã đã lập báo cáo gửi lên huyện để xin phương án khắc phục.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo xã Tân Dương đã trực tiếp chỉ đạo xóm Làng Bẩy thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả. Ảnh: Xã Tân Dương cung cấp

Cùng với đó, xã cũng cử lực lượng chức năng gồm công an, lực lượng dân quân tự vệ tiếp cận hiện trường nắm bắt tình hình thiệt hại, kịp thời tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm để giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng thời di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm ra khu vực an toàn để đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân.

Chính quyền địa phương cũng đã huy động một số trang thiết bị máy móc san gạt lấy lại đường đi sớm nhất có thể để bà con nhân dân đi lại với tinh thần nước rút đến đâu, làm đến đó. Cho đến thời điểm này chỉ còn 2km nữa là đường sẽ thông.

Lãnh đạo xã Tân Dương cùng lực lượng chức năng vượt rừng đưa đoàn thiện nguyện của Công ty sơn NaNo vào hỗ trợ trực tiếp các hộ của xóm Làng Bẩy bị thiệt hại nặng bởi thiên tai. Ảnh: Xã Tân Dương cung cấp.

"Ngay trong ngày đầu tiên khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng trực tiếp thực hiện việc san gạt, thông đường đi lại nhưng do khối lượng sạt lở quá lớn xóm chạy dài 4km trong khi phải san gạt 6km đường mới vào được tới trung tâm xóm nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian", bà Hương nói và nhấn mạnh "tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, huy động tối đa các lực lượng, đến thời điểm này, sau 7 ngày huy động 3 máy san gạt đất để thông đường thì xe ô tô cũng đã đi được đến trung tâm xóm Làng Bẩy".

Lực lượng dân quân tự vệ được địa phương huy động để giúp người dân khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: Xã Tân Dương cung cấp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã Tân Dương, từ ngày 8 - 12/9/2024, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng đến một số công trình nhà ở, cây cối hoa màu, vật nuôi của người dân trên địa bàn. Ước tính khoảng 110.000m3 đất sạt lở. Có 12 nhà dân bị hư hỏng do sạt lở phải di dời.

Đến nay đường vào trung tâm xóm Làng Bẩy, xã Tân Dương đã được thông tuyến, ô tô đã có thể đi vào được. Ảnh: Xã Tân Dương cung cấp.

Cũng theo báo cáo, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt ngập úng sạt lở đất vào nhà ở của 247 hộ dân tại các xóm Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Tiến 3, Tân Tiến 4, Hợp Thành, Kèn Dương, Tân Hợp, xóm Tràng, xóm Coóc, xóm Làng Bẩy.

Cùng đó, sạt mái ta luy 43 hộ (khối lượng khoảng 30.000 m3) trong đó có 12 nhà bị hư hỏng phải di dời, sạt mái ta luy đường giao thông khối lượng khoảng 80.000 m3. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã đã chỉ đạo các xóm huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại.