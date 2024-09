Bão lũ ập tới, lúa nếp đặc sản trồng ở một xã của Thái Nguyên nhìn chỉ thấy lá, nguy cơ mất trắng

Người dân và lãnh đạo xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về những thiệt hại sau mưa lũ đối với lúa và hoa màu. Clip: Hà Thanh

Hơn 100ha lúa nếp Thầu Dầu đứng trước nguy cơ mất trắng

Cơn bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại lớn đến ngành nông nghiệp của nhiều địa phương ở tỉnh Thái Nguyên trong đó huyện Phú Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Về xã Úc Kỳ ngay sau khi người dân nơi đây vừa phải hứng chịu trận lũ lịch sử gây ngập úng trên diện rộng trong suốt nhiều ngày. Cánh đồng lúa nếp Thầu Dầu bạt ngàn của bà con đang bước vào thời kỳ trổ đòng nhưng nay đã bị cháy lá, thối gốc khiến nhiều bà con không khỏi xót xa.

Khoảng 120ha lúa nếp Thầu Dầu của người dân xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đứng trước nguy cơ mất trắng sau lũ lụt. Ảnh: Hà Thanh

Đang tỉ mẩn kiểm tra từng cây lúa trong ruộng của gia đình, bà Dương Thị Thái (xóm Múc, xã Úc Kỳ) buồn rầu: "Vụ mùa này, gia đình tôi cấy toàn bộ 8 sào lúa nếp Thầu Dầu. Hiện lúa đang lên đòng non, chỉ còn khoảng một tháng rưỡi nữa là được thu hoạch, nhưng do bị ngập lụt nhiều ngày nên mặc dù trông lá còn xanh như vậy mà rút nõn lên đã bị thối hết rồi. Tình hình này, không có hi vọng thu hoạch được gì nữa. Nếu như mọi năm với 8 sào lúa nếp như vậy, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 1,5 tấn thóc, với giá bán khoảng 1,6 triệu đồng/tạ. Với nhà nông chúng tôi kinh tế chỉ dựa vào cây lúa nhưng nay thì mất trắng hết rồi, không biết trông vào gì nữa".

Bà Dương Thị Thái (xóm Múc, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình) nhìn những cây lúa bị thối gốc mà xót ruột. Ảnh: Hà Thanh

Vụ lúa này, gia đình ông Dương Đình Bảo (xóm Ngoài, xã Úc Kỳ) cấy 4 sào lúa chủ yếu là nếp Thầu Dầu, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn và ngập lụt nhiều diện tích nên khả năng cao năm nay gia đình ông sẽ không được thu hoạch. Nhiều diện tích lúa đã bị cháy lá, có hiện tượng thối gốc. "Những cây nào chưa trổ đòng thì may ra còn có hi vọng cứu vớt để thu hoạch mặc dù năng suất và chất lượng không cao, còn những cây đã trổ đòng thì gần như hỏng hoàn toàn" – ông Bảo chia sẻ.

Vụ mùa này gia đình ông Dương Đình Bảo (xóm Ngoài, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình) cấy 4 sào lúa chủ yếu là nếp Thầu Dầu nhưng khả năng cao không được thu hoạch do lúa bị hỏng hết. Ảnh: Hà Thanh

Tiếp lời ông Bảo, bà Dương Thị Thuyên (xóm Ngoài, xã Úc Kỳ) cho biết: "Nhà tôi có 7 sào lúa trong đó có 6 sào lúa nếp Thầu Dầu, nhưng hầu như đều bị ngập hết trong đợt lũ lụt vừa qua, nõn héo hết không còn gì nữa. Ngoài trồng lúa, gia đình tôi còn có 2 sào ngô ngoài soi, nhưng đợt ngập lụt vừa rồi cùng hỏng hết, trong khi chúng tôi đã trồng hai lượt rồi".

Gia đình chị Đặng Thị Huệ ở xóm Ngoài (xã Úc Kỳ) có 3 sào lúa chủ yếu là lúa nếp, nhưng qua quá trình đi kiểm tra và thăm đồng cũng thấy hỏng hết đòng. "Vừa rồi nhà em lại mới phun thuốc hết gần 1 triệu, vậy mà giờ lại hỏng hết thế này, năm nay bà con chúng em đói rồi anh ạ, vì chỉ trông vào cây lúa mà giờ hỏng hết", chị Huệ nói.

Gia đình chị Đặng Thị Huệ ở xóm Ngoài (xã Úc Kỳ) có 2 sào lúa nếp Thầu Dầu mỗi vụ cũng cho thu khoảng 4 - 5 triệu nhưng nay gần như mất trắng. Anhr: Hà Thanh

HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ là một trong những đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gạo nếp Thầu Dầu và sản xuất tương từ gạo nếp Thầu Dầu, chính vì vậy, việc thiệt hại nhiều diện tích lúa nếp Thầu Dầu cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của HTX.

Anh Dương Văn Duy – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ (xóm Ngoài, xã Úc Kỳ) cho biết: Đối với HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ đang kinh doanh hai sản phẩm chính là tương nếp Hồng Kỳ và gạo nếp Thầu Dầu. Trong đó, cả hai sản phẩm này đều liên quan đến vùng nguyên liệu lúa nếp Thầu Dầu của xã Úc Kỳ.

Sau trận lũ vừa rồi, bà con trong HTX cũng đã đi tiến hành kiểm tra, rà soát các diện tích lúa bị ngập. Về cơ bản các diện tích lúa này mặc dù cây vẫn còn xanh nhưng do đang trong giai đoạn có đòng lại bị ngập nước lâu ngày nên đã bị thối gốc, thối thân, bởi vậy, cơ bản toàn bộ diện tích lúa này bị hỏng gần hết, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của HTX.

Nhiều cây lúa bị thối gốc, cháy lá không còn có cơ hội thu hoạch. Ảnh: Hà Thanh

"Tuy nhiên, do bà con trong HTX đã chủ động tích trữ nguồn gạo để sản xuất tương nếp từ vụ trước nên cơ bản việc sản xuất tương của HTX vẫn luôn được thông suốt. Còn đối với sản phẩm gạo thì vụ này HTX đang theo dõi và chăm sóc với hi vọng cứu vớt được phần nào hay phần đó, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của HTX", anh Duy chia sẻ thêm.

Phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Lúa nếp Thầu Dầu là đặc sản nổi tiếng nhiều năm nay của xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình được bà con trồng cấy vào vụ mùa hàng năm với diện tích khoảng 120ha. Sản lượng bình quân đạt 55 tạ thóc/ha, với giá bán trung bình 1,6 triệu đồng/tạ. Giống lúa này mang lại nguồn thu nhập tương đối lớn cho người dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, người dân trong vùng còn sử dụng gạo nếp Thầu Dầu để làm tương, một món ăn nổi tiếng, có thương hiệu trên thị trường nhiều năm nay.

Lãnh đạo xã Úc Kỳ cùng đại diện HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ kiểm tra lúa tại cánh đồng lúa nếp Thầu Dầu tại xóm Ngoài, xã Úc Kỳ. Ảnh: Hà Thanh

Với người dân sống chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp thì việc thiệt hại hàng trăm ha lúa và hoa màu do mưa lũ đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống của bà con nơi đây.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Văn Tuyến – Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ thông tin: Trong thời gian qua, xã Úc Kỳ cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Theo đánh giá sơ bộ, diện tích thiệt hại khoảng 250ha, trong đó diện tích lúa khoảng 170ha, riêng lúa nếp Thầu Dầu chiếm khoảng 120ha.

Sau khi kết thúc đợt lũ lụt, xã đã cùng với UBND huyện Phú Bình đi kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình và các cánh đồng. Hiện nay, xã đang cho các hộ dân kê khai cụ thể diện tích thiệt hại để tổng hợp con số chính xác.

"Về phương hướng khắc phục thiệt hại, đối với những cánh đồng có hoa màu, sau khi lũ rút chúng tôi đã chỉ đạo bà con trồng bằng các loại cây hoa màu khác. Còn đối với các hộ thuộc làng nghề tương cơ bản đã có sự dự trữ thóc để đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, UBND xã sẽ cùng với UBND huyện Phú Bình có phương án hỗ trợ một phần cho bà con nhân dân để ổn định cuộc sống, duy trì phát triển làng nghề", Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ cho biết.