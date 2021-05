Thái Nguyên: Trồng chè VietGAP có thương hiệu, nông dân thu nhập cao

Điển hình như THT sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở trấn Sông Cầu do Hội ND hướng dẫn thành lập đã giúp hội viên nông dân xây dựng và phát triển mạnh thương hiệu chè VietGAP Thái Nguyên, giúp bà con nâng cao thu nhập. THT hiện có 22 hộ dân tham gia trồng chè VietGAP.



Chị Phạm Thị Lan-thành viên THT chia sẻ: "Tham gia THT, mọi người cùng nhau trao đổi, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ đổi công. THT hoạt động hiệu quả nên chúng tôi dần gây dựng được thương hiệu, có đầu ra ổn định với giá bán cao. Hiện, gia đình tôi có 4.000m2 chè đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cho thu hoạch khoảng 3,6 tấn/năm. Với giá bán chè búp tươi từ 25.000-30.000 đồng/kg tùy loại, mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng".

Tham gia mô hình trồng chè VietGAP, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên có thu nhập ổn định. Ảnh:Thu Hà

Hiện, toàn huyện Đồng Hỷ có 34 HTX, 31 THT nông nghiệp. Trong đó, 25 HTX, THT được thành lập dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp của Hội ND. Bà Dương Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Đồng Hỷ cho biết: Những năm qua Hội ND huyện Đồng Hỷ đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Hội còn phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác cho trên 3.300 hộ vay, với tổng dư nợ trên 140 tỷ đồng; quản lý và sử dụng hiệu quả gần 4 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai cho 9 dự án, 86 hộ được vay.

Riêng trong năm 2020, Hội ND huyện đã xây dựng 1 mô hình cấp huyện và 13 mô hình cấp xã về các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân; xây dựng 15 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…