Thái Nguyên: Yêu cầu tạm dừng hoạt động 2 mỏ đá khai thác gây sạt lở

Ngày 14/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 2065/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Trong đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty TNHH Hải Bình (chủ mỏ đá Lân Đăm 2) và Công ty TNHH Chiến Thắng (chủ mỏ đá Lân Đăm 3) tạm dừng hoạt động khai thác tại 2 mỏ đá trên đến ngày 30/5/2021.

Sạt lở ở mỏ đá Lân Đăm 2 (xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 11/5/2021.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu 2 doanh nghiệp này cần xử lý ngay những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đồng thời, 2 doanh nghiệp này phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khai thác, an toàn cho người dân trong khu vực; sửa chữa khắc phục các đoạn đường bị hư hỏng do sự cố sạt lở gây nên.

Riêng Công ty TNHH Chiến Thắng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ 4 hộ dân trong khu vực di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao UBND huyện Đồng Hỷ giám sát việc thực hiện các nội dung yêu cầu đối với 2 doanh nghiệp trên.

Trong văn bản, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành liên quan rà soát, tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường… đối với 2 doanh nghiệp trên nói riêng và các doanh nghiệp khai thác khác trên địa bàn tỉnh nói chung.

Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo.

Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3 (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vào tối 13/5/2021.



Trước đó, đêm 10/5, rạng sáng 11/5 đã xảy ra sạt lở tại khu vực khai thác mỏ đá Lân Đăm 2 (xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Hậu quả, tuyến đường từ UBND xã Quang Sơn đi xóm Lân Đăm bị vùi lấp, hơn 18 hộ dân với 108 nhân khẩu của xóm bị cô lập.

Tiếp đến, khoảng 18h ngày 13/5, tại mỏ đá Lân Đăm 3 (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết mưa lớn kèm dông lốc, cộng với việc mỏ đá Lân Đăm 3 tiến hành nổ mìn khai thác đá nên dẫn đến hiện tượng sạt lở.

Tại hiện trường, có 3 tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, làm vỡ khoảng 20m đường giao thông nông thôn xóm Thống Nhất, trong đó có 2 tảng đá lăn xuống ruộng của bà con. Rất may không có thiệt hại về người.