TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé trai bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành; nghi nổ bình ô xy, 2 người tử vong

Điều tra vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai bạo hành

Thông tin từ UBND phường Minh Phương (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 26/6 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có tiếng trẻ em khóc nhiều.

Ngay lập tức, Công an phường Minh Phương đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc là nhà chị C.T.N (ở khu Vân Cơ, phường Minh Phương, TP.Việt Trì). Tại nhà chị N. cháu trai tên C.S.N.M (11 tuổi, con trai ruột chị C.T.N) nghi bị chính mẹ ruột cùng với bạn trai bạo hành.

Theo trình báo của người dân, giữa đêm họ nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc tại nhà chị C.T.N nên đến hỏi thăm. Tại đây, cùng với việc con trai chị N kêu khóc, người dân phát hiện trên người cháu còn có nhiều thương tích.

Qua hỏi thăm, bé trai cho biết bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ dùng đoạn dây điện đánh. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Minh Phương đã mời hai người liên quan lên làm việc và thu giữ đoạn dây điện. Cháu trai 11 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ kiểm tra sức khỏe.

Tại cơ quan công an, bước đầu chị C.T.N khai nhận, tối 25/6, tại nhà nghỉ của gia đình ở TP.Việt Trì, cháu M mở tủ lấy kem ra ăn và để kem chảy, rớt xuống nền nhà.

Thấy vậy, chị N quát mắng và cùng với bạn trai dùng đoạn dây điện vụt vào chân, tay, người của con.

Sau đó, cả 3 người về nhà riêng ở khu Vân Cơ để nghỉ ngơi. Tại đây, chị N lại dùng dây điện đánh con trai lần nữa.

Qua điều tra ban đầu, Công an phường Minh Phương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của việc bạo hành trẻ em nên đề xuất chuyển Công an TP.Việt Trì điều tra, làm rõ.

Nghi nổ bình ô xy, 2 người tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Hơn 16 giờ chiều 27/6, trên địa bàn thôn Đồng Quan (xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ nổ (nghi nổ bình ô xy) làm 2 người tử vong.

Vụ nổ xảy ra tại cơ sở sang chiết ô xy của Công ty TNHH khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang (trụ sở tại thôn Đồng Quan).



Đường vào khu vực xảy ra vụ nổ bị phong tỏa. Nguồn: Báo Bắc Giang

Liên hệ với ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn được biết, cơ quan công an đã phong toả hiện trường để làm nhiệm vụ, hiện chưa có thông tin cụ thể về vụ việc.



Theo tìm hiểu của phóng viên, 2 người tử vong là ông Nguyễn Ngọc T (SN 1963, trú tại phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang) và anh Hoàng Văn H (SN 2000, trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Cả 2 nạn nhân đều làm thuê cho cơ sở này.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Nguồn: Báo Bắc Giang

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ô tô nghi do phụ nữ cầm lái tông hàng loạt xe máy ở TP.Vũng Tàu, nhiều người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 27/6, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô và nhiều phương tiện trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTB.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng. Ảnh: VTB.

Một số nhân chứng cho biết, hơn 21h cùng ngày, ô tô mang biển số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng từ đường Lê Hồng Phong về Bãi Trước. Khi đến khu vực ngã năm thuộc TP.Vũng Tàu thì bất ngờ ô tô tông hàng loạt phương tiện.

Cú tông mạnh khiến nhiều xe máy ngã xuống đường. Sau đó, chiếc ô tô tông vào trụ điện rồi dừng lại.

Theo các nhân chứng, đã có người tử vong trong vụ tai nạn, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng, chiếc ô tô cũng hư hỏng nặng.

Người dân cho biết, thời điểm này, trên chiếc ô tô có một phụ nữ bước xuống nghi là người lái xe gây tai nạn.

Nam tiếp viên hàng không trộm túi Hermes hơn 600 triệu đồng của người tình

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Xuân Trường, 28 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, về tội Trộm cắp tài sản.

Đỗ Xuân Trường trộm túi xách Hermes của người yêu rồi mang đi bán. Ảnh: C.H.

Theo cáo buộc, Trường có quan hệ tình cảm với một phụ nữ hơn 3 tuổi, đã có chồng, con. Ngày 29/4, sau khi tan ca làm việc ở sân bay, Trường kéo vali đến căn hộ của người tình tại phường Mai Động.

Sáng hôm sau, Trường ngủ dậy, thấy nhà người tình có nhiều túi xách hàng hiệu nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc người tình không để ý, Trường lấy một chiếc túi Hermes màu trắng, giấu vào vali, mang về nhà.

Đến ngày 6/5, người tình của Trường phát hiện bị mất chiếc túi xách nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, bị hại cho biết mua chiếc túi xách hàng hiệu này bên Singapore với giá 627 triệu đồng. Sau khi làm rõ, Trường khai đã bán chiếc túi xách với giá 260 triệu đồng cho một người ở quận Cầu Giấy.

Khi công an vào cuộc điều tra, Trường đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt nam nghi phạm đột nhập vào nhà, hiếp dâm bé gái lúc rạng sáng rồi cướp tài sản

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 27/6, Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) xác nhận đã bắt được Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

Đối tượng thực hiện lại hành vi đột nhập nhà dân, hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản. Nguồn: NLĐO

Trước đó, tối 13/6, Nguyễn An Bình nhờ Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) lấy xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tìm nhà có sơ hở để đột nhập chiếm đoạt tài sản.

Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, xã Minh Tâm, Bình xuống xe một mình đi bộ vào trong ấp.



Lãnh đạo huyện Hớn Quản khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản. Nguồn: NLĐO

Rạng sáng 14/6, Bình đột nhập vào nhà anh N.M.C (29 tuổi). Thời điểm này, vợ chồng anh C đi cạo mủ cao su, chỉ có bé Đ.T.N.V (10 tuổi) và Đ.M.T (6 tuổi) ngủ ở phòng khách.

Khi đến chỗ bé V và bé T ngủ, Bình dùng dao khống chế, hiếp dâm bé V. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng cướp một chiếc điện thoại cùng một chiếc xe gắn máy của nhà nạn nhân rồi tẩu thoát và đưa đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Qua xác minh, quá trình làm việc, Trần Anh Kiệt đã khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc, xác định đối tượng Bình là thủ phạm gây án nên lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt. Đến ngày 27/6, sau gần 2 tuần truy xét, phát hiện Bình đang lẩn trốn tại khu vực khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, lực lượng công an đã bao vây, bắt gọn đối tượng này.

Đối tượng Bình thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Bình là đối tượng có 8 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Hớn Quản đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn An Bình và đồng phạm.