Thái San: "Phương Thanh là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp tôi cân bằng trở lại"

Những năm ở Pháp, qua những bộ phim truyền hình, điện ảnh, Thái San đã "mê mệt" nét diễn tự nhiên của ca sỹ Phương Thanh. Vì thế, trong chuyến về lại Việt Nam thăm nhà lần này, anh quyết định mời bằng được giọng ca "Trống vắng" tham gia dự án cùng mình.

Anh tự mình tới quán cà phê quen thuộc của Phương Thanh tại quận 1 để gặp mặt trực tiếp và ngỏ lời mời đàn em song ca. Cảm mến tài năng của các thế hệ gạo cội, ngay lập tức, Phương Thanh nhận lời. Cả hai chỉ có 10 ngày để làm quen, thu âm và quay MV trước khi Thái San trở lại Pháp.



Thái San và Phương Thanh trong buổi họp báo ở TP.HCM giới thiệu MV "I wanna be in you". Ảnh: NVCC

"I wanna be in you" là sáng tác mới của tác giả trẻ Phi Vũ. Ít ai nghĩ rằng, chàng trai chuyên trị các vai diễn thư sinh ngày nào trên màn ảnh lại là một người đam mê nhạc rock cuồng nhiệt. Đó là lí do anh tìm đến Phương Thanh như một sự tiếp sức mạnh mẽ, đầy năng lượng.

Chia sẻ về việc hợp tác lần này, Thái San cho biết nhờ sự máu lửa của Phương Thanh mà anh cảm thấy tự tin hơn hẳn khi thu âm. Dần cởi bỏ sự ái ngại ban đầu, nam tài tử điện ảnh một thời thoải mái và phấn khích khi hát cùng Phương Thanh. Anh cũng tin tưởng tuyệt đối để MV cho chính người em đạo diễn. Khung cảnh được chọn là Phan Thiết với đồi cát, nắng gió và biển – rất hợp với nội dung bài hát. 48h làm việc liên tục lại càng khiến Thái San yêu quý khi chứng kiến màn "lăn xả" hết mình vì nghệ thuật của Phương Thanh.

Phương Thanh đồng hành cùng đàn anh Thái San để có MV chung ra mắt

Còn về giọng ca "Giã từ dĩ vãng", từ việc trân quý thế hệ đi trước mà Phương Thanh vui vẻ nhận lời tham gia dự án, cô tự mình tìm phòng thu – nhạc sĩ hòa âm phối khí – tìm ekip thực hiện MV luôn cho Thái San. Nữ ca sỹ cho biết ngay lần đầu tiên trò chuyện với đàn anh, cô đã bị nét hiền lành, tử tế, thiện lương của Thái San chinh phục hoàn toàn. Và Phương Thanh mong muốn có được một MV đẹp xem như món quà gửi tặng nam diễn viên.

Trong buổi họp báo tại TP.HCM chiều 19/6, Phương Thanh cũng cho biết khi hiểu được câu chuyện cuộc đời đầy thăng trầm vì biến cố gia đình của Thái San, nhất là quãng thời gian anh bị trầm cảm hơn 10 năm, Phương Thanh đã muốn giúp đàn anh giải tỏa mọi thứ bằng âm nhạc. Đó chính là lí do cô chọn cách hát bè xuyên suốt ca khúc để giúp đàn anh được thể hiện trọn vẹn nỗi lòng, giải tỏa hết những chất chứa hằn sâu trong con người nam diễn viên "Sao em nỡ vội lấy chồng".

Phương Thanh chia sẻ muốn tặng món quà cho người anh của mình

Thái San vốn là thần tượng từ thuở nhỏ của cựu người mẫu, diễn viên Dương Yến Ngọc, vì thế khi hay tin anh trở về nước và ra mắt MV, cô đã vô cùng háo hức. Dương Yến Ngọc chia sẻ đây là lần đầu cô gặp Thái San ngoài đời và vẫn cảm mến nét phong độ, lịch thiệp ở nam diễn viên.

Cô cũng xúc động khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thái San - Phương Thanh và mong rằng đàn anh sẽ vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống, tìm được sự bình an và luôn hạnh phúc. Dương Yến Ngọc cũng bày tỏ sự khâm phục của mình với trái tim trượng nghĩa, hào hiệp của Phương Thanh khi nhận lời hỗ trợ đàn anh hết mực.

Sau khi thực hiện xong MV "I wanna be in you", Thái San sẽ quay trở lại Pháp để tiếp tục công việc của mình. Thời gian tới, anh sẽ đi đi về về giữa hai nước để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật.

Lam Trường đến chia vui cùng Thái San và Phương Thanh

Anh cũng đã nhận được nhiều lời mời về phim ảnh từ các đạo diễn và nhà sản xuất Việt Nam. Làm việc với Phương Thanh chục ngày qua, Thái San lại càng hăng hái trở lại với nghệ thuật trong thời gian tới bởi anh hiểu rõ ngọn lửa nghề trong anh chưa bao giờ tắt.

Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên khoa Hóa tại Trường Đại học Đà Lạt, Thái San tham gia đội văn nghệ của trường Đại học, biểu diễn bằng các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Nga. Năm 1989, Thái San được chị họ là nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa lúc đó đang đi chọn cảnh phim tại Đà Lạt. Vai diễn trong phim "Đằng sau một số phận" là cơ duyên đưa anh đến với nghệ thuật. Sau đó, Thái San thi đậu và học tập tại khoa Diễn viên kịch nói tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, đồng thời cũng thi đậu vào khoa Diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TP.HCM cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng và Mai Thế Hiệp. Đầu thập niên 1990,Thái San cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… là những "nam thần của màn ảnh Việt". Với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn và hiền lành, Thái San chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng trong các bộ phim tình cảm – xã hội ăn khách một thời. Một số bộ phim tiêu biểu đưa tên tuổi Thái San trở thành ngôi sao của dòng phim thị trường thập niên 1990 gồm: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Chuyện tình Mỵ Châu, Chị em sinh đôi, Bến bờ khát vọng, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Vĩnh biệt tình anh, Trái tim mùa đông, Giấc mơ có thật, Nụ hôn đầu đời, Đừng nói xa nhau, Hạ sĩ quan, Đôi mắt Thái tử Câu Na La…