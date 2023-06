Thái San: "Tôi để ý Phương Thanh từ lâu, cả 2 như nam châm hút nhau"

Thái San hâm mộ và để ý đàn em Phương Thanh từ lâu. Ảnh: NVCC

Thái San chia sẻ với Dân Việt, anh thầm mến mộ phong cách âm nhạc của Phương Thanh từ lâu nhưng do điều kiện địa lý xa xôi cách trở khi người sống ở Pháp, người sống ở Việt Nam. Vì vậy Thái San đành phải chờ thời điểm phù hợp để có thể được làm việc cùng Phương Thanh. Đầu năm nay, anh đã "ngỏ lòng" với nữ ca sĩ và cô đã gật đầu đồng ý kết đôi với anh trong MV "I wanna be in you". MV này được xem như bước đệm trở lại với âm nhạc của tài tử nổi tiếng một thời Thái San.



Thái San cho biết, Phương Thanh rất giống Thanh Lan, chị họ của Thái San nên anb đã để ý Phương Thanh từ lâu. Thêm nữa, Phương Thanh đóng phim rất hay nên Thái San cảm mến tài năng của nữ ca sĩ. Việc Thái San tìm tới Phương Thanh như một cách để được gặp ngoài đời một người nghệ sĩ có tài, người mà mình mến mộ.

Thái San cảm thấy bị hút vào Phương Thanh bởi cá tính đối lập. Ảnh: NVCC

Thái San mơ ước được đóng phim chung với Phương Thanh. Biết Phương Thanh qua Facebook, Thái San liên lạc và hẹn gặp nữ ca sĩ lần đầu tiên vào tháng 1/2023 tại quán cà phê ở TP. Hồ Chí Minh - nơi Phương Thanh hay ngồi làm việc. Thái San và Phương Thanh gặp nhau tay bắt mặt mừng và rồi dự án hát chung và đóng chung trong MV "I wanna be in you" (tựa Việt: "Tan vào trong nhau"), nhạc và lời: Phi Vũ, nhanh chóng lên dự án và được thực hiện vào tháng 6/2023.

Chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc khi đóng chung MV với Phương Thanh, Thái San cho biết anh và Phương Thanh đều là nghệ sĩ đam mê nghề, cá tính và là đồng hương miền Trung. Phương Thanh cá tính mạnh như đàn ông, bộc trực, thẳng tính, nói thẳng như ruột ngựa. Thái San là con nhà quan văn, ông ngoại anh là quan Đốc học ở Vinh nên xã giao mềm mại, chuyện gì cũng khéo léo. Sự kết hợp hai cá tính đã bổ sung cho nhau, như hai cục nam châm hút nhau. Ra phim trường, Thái San và Phương Thanh đều hết mình, lăn lộn nơi đồi cát nắng như lửa đốt, bụi cát mịt mù, tối về tắm xả tóc nhiều lần vẫn chưa hết cát.

Cả 2 có điểm chung là lăn xả vì nghệ thuật. Nguồn: NVCC

Thái San cho biết, Phương Thanh tạo cảm hứng nghệ thuật rất mạnh cho anh. Anh bày tỏ với Dân Việt: "Tôi cảm thấy mình đang yêu Phương Thanh một kiểu yêu mơ mộng, nghệ sĩ. Tôi cũng đa tình, đa cảm, thấy ai có tài là trân quý, yêu mến. Người càng có tài, tôi càng thích. Tôi và Phương Thanh cũng đều đang "single". Nhưng Phương Thanh đã cảnh báo trước với tôi là cô không muốn có quan hệ yêu đương. Quan hệ giữa tôi và Phương Thanh hiện nay là quan hệ đồng nghiệp trong sáng. Nhưng tôi và Phương Thanh rất hợp về nghệ thuật, cùng yêu nhạc rock mạnh, đều đam mê nghệ thuật, làm gì cũng đến nơi đến chốn, làm nghệ thuật nghiêm túc và chất lượng".

MV hiện chưa quay xong do Phương Thanh là đạo diễn, nữ ca sĩ hiện bận rộn với nhiều kế hoạch biểu diễn khác nên lịch quay phim sẽ tùy thuộc vào Phương Thanh. Quay xong, Phương Thanh sẽ dựng phim, MV có thể ra mắt trong tháng 7 hoặc tháng 8/2023.

Thái San trở lại nghệ thuật một cách nghiêm túc. Ảnh: NVCC

Thái San chia sẻ thêm, anh đang từng bước trở lại với nghệ thuật một cách nghiêm túc, có đầu tư, không phải là một cuộc dạo chơi cho vui. Để trở lại, Thái San có nghiên cứu thị trường, thị hiếu khán giả trẻ, trào lưu, học hỏi cầu tiến trong mọi lĩnh vực, có sự hỗ trợ của một đội ngũ chuyên môn để thích nghi với hiện tại và với nhu cầu giải trí của khán giả hiện nay.

Từ nay đến cuối năm, Thái San sẽ về Việt Nam thường xuyên để tham gia các dự án nghệ thuật sắp tới như: MV "Tình khó phôi pha" (nhạc và lời: Thái San) do Hà Phương hát, Thái San đóng MV này với Hà Phương, để trình diễn ở Lễ trao giải Cánh Diều 2023 tổ chức tại Nha Trang từ ngày 23 đến 26 tháng 8/2023. Tháng 7 và tháng 8/2023, Thái San về Việt Nam thu và ra MV các bài hát "Trong cơn say anh nhớ em", "Ai đưa em về", "Ai về sông Tương", "Buồn ơi chào mi". Ngoài ra, Thái San sẽ xuất hiện cùng Phương Thanh trong một sự kiện giải trí khác vào tháng 11/2023 tại Đà Lạt – quê nhà của Thái San.