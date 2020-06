Thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Có dấu hiệu đòi nợ thuê

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đàm Văn Lực (SN 1963) có vay của vợ chồng Nguyễn Thành Trung (SN 1967), Trần Thị Thu (SN 1979, cùng ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) số tiền lớn. Sau nhiều lần đòi không được, vợ chồng Trung, Thu đã thuê một nhóm người lên đòi nợ.

Sau khi xảy ra án mạng, các đối tượng đòi nợ thuê được vợ chồng Trung, Thu thuê đòi nợ đã bỏ chạy trên 2 chiếc ô tô. Hiện cơ quan công an đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm đòi nợ thuê.

Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Yên Bái truy bắt các đối tượng còn lại.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: "Xem camera của nhà Đàm Văn Lực cho thấy, sáng nay vợ chồng Trung, Thu cùng một số người khác đến đòi nợ. Lực mở cửa cho vợ chồng Trung, Thu vào nhà thì khóa cổng lại. Sau đó, Lực dùng 2 con dao chém chết Trung tại chỗ và chém chết Thu cách nhà khoảng 30m".

Theo đại tá Tráng A Tủa, có cơ sở để xác định vợ chồng Trung, Thu thuê nhóm đối tượng lạ mặt đi cùng để đòi nợ thuê.

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 8h sáng nay, tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, người dân phát hiện trên cánh đồng có một thi thể phụ nữ khoảng 40 tuổi. Thi thể trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương chảy nhiều máu.

Cách đó không xa, trong một ngôi nhà phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Tại hiện trường có 2 con dao nhọn và vũng máu lớn chảy trên sân.

Theo nguồn tin từ người dân, 2 người đàn ông trên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tuần Giáo cấp cứu nhưng đã tử vong.