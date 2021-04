Thảm cảnh trong đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ: An táng xong mới được thông báo nhập viện

Thảm cảnh kinh hoàng đang xảy ra tại bang Gujarat, Ấn Độ khi các gia đình đang phải hứng chịu hậu quả chết người do sự quá tải y tế: Bệnh nhân tử vong do Covid-19 sau khi được an tang mới nhận được thông báo nhập viện.

