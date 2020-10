Nước mắt Trà Leng: "Thầy đã dạy các em học cách kiên cường mà, phải không?"

Chiều tối 30/10, Nam Trà My đổ mưa to, gió rít từng cơn lạnh. Phía trước đống đổ nát, hàng chục người nhà nạn nhân trong vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) co mình ngồi chờ được nhận thi thể người thân.

Không khí bên trong lán trại dựng tạm để người nhà nạn nhân nghỉ ngơi bao quanh bởi những tiếng thút thít, thầm thì, chốc chốc lại òa lên mỗi khi thi thể được đưa ra, khiến người chứng kiến không khỏi cay mắt.

Cầm nén hương cắm vào từng mỏm đất, đôi chân run run vì phải đi bộ trong nhiều giờ liền, chị Lê Thị Duyên (trú huyện Bắc Trà Mỹ, Quảng Nam) vẫn chưa quên được lời dặn dò của người anh trai không biết đang nơi nằm nơi nào trong lớp đất ngoài kia.

Anh trai chị Duyên chính là anh Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, bị mất tích trong lúc chụp ảnh báo cáo lại tình hình mưa lũ tại địa phương.

"Thấy mưa lớn, anh Việt gọi điện thông báo cho người dân di chuyển đến những nơi an toàn. Không an tâm anh còn gõ cửa từng nhà để nhắc nhở bà con. Chiều hôm ấy, anh điện cho tôi khuyên tôi nghỉ làm để về nhà tránh bão, đi ngoài đường nguy hiểm", chị Duyên nhớ lại.

Cơn bão số 9 đi qua, rạng sáng 29/10, bạn bè chị gọi hỏi thăm nhà cửa có bị thiệt hại gì không, chị vẫn đinh ninh cả gia đình không sao nhưng có ai ngờ…

Chị Lê Thị Duyên đau đớn khi hay tin anh trai mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng tại xã trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

"Nghe tin, tôi cùng chồng tức tốc chạy lên nhà anh trai xem sao, nhưng không vào được do sạt lở. Mãi đến chiều hôm qua (29/10), sau hơn chục giờ đi bộ tôi mới vào được hiện trường, nhưng anh trai đã không còn. Chao ôi, đau xót", chị Duyên nấc nghẹn.

Vụ sạt lở cướp đi của người đồng bào M'Nông một vị lãnh đạo gương mẫu, luôn hết mực quan tâm đến bà con, cướp đi người cha của đứa con hơn 4 tuần chưa được gặp mặt.

Ôm cậu học trò vào lòng, thầy Hồ Văn Việt (giáo viên trường Phổ thông trung học nội trú Nam Trà My, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cố gắng trấn an học sinh của mình: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn, thầy đã dạy các em học cách kiên cường trước bão giông mà, phải không?".

Em Lê Thanh Vũ, con trai anh Lê Hoàng Việt ôm chặt thầy giáo vì hoảng sợ.

Đôi mắt đỏ hỏe, thầy Việt chia sẻ, sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở kinh hoàng san bằng tất cả 11 hộ gia đình tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, cố nén bàng hoàng, thầy lập tức làm công tác tư tưởng cho các em vì 6 học sinh của thầy có gia đình tại đây.

"Sáng nay (30/10), sau khi điểm sạt lở được thông, tôi dẫn 6 học trò về nhà, trên đường đến điểm sạt lở, tất cả đều như nín thở, xã Trà Leng đã bị san bằng, gia đình các em mãi nằm dưới đó. Trong 6 trò thì 4 trò có người thân bị nạn", thầy Việt nói buồn.

Câu chuyện bị gián đoạn bởi tiếng động cơ của máy móc, tiếng gọi tên người thân của người nhà các nạn nhân, em Lê Thanh Vũ, con trai Bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt nép sát vào người thầy Việt, trên khuôn mặt còn lộ vẻ hoảng sợ.

"4 tuần rồi em chưa về nhà. Em học bán trú tại trường, trước hôm có bão, bố gọi dặn dò em ở lại trường cho an toàn, bố nói ở nhà không sao đâu. Hôm nay em về thì chỉ còn mẹ, bố thì không thấy đâu nữa", Vũ thỏ thẻ.

Đến 15h cùng ngày, Trường Phổ thông trung học nội trú Nam Trà My đã bàn giao 4 học sinh có người thân bị mất tích hoặc thiệt mạng trong vụ sạt lở, cho gia đình.

Thầy giáo Hồ Minh Vương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, những học sinh này được nhà trường giữ lại trong cơn bão số 9 vừa qua nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Tính đến thời điểm này đã có 8 thi thể được tìm thấy, còn 14 người mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

"Khi hay tin gia đình gặp nạn, các em cứ nằng nặc đòi về nhà. Tuy nhiên, sau bão, thời tiết, địa hình đồi núi nguy hiểm nên chúng tôi đã giữ các em lại. An ủi, động viên các em bình tâm, nhà trường quyết định đưa các em về nhà để nhận thân nhân trong vụ sạt lở cũng như cùng người thânđể lo ma chay những người đã mất", thầy Vương nói.

Sông Tranh ôm quanh xã Trà Leng ngày mưa, Vũ ôm chặt thầy hướng mắt về phía lực lượng tìm kiếm, em muốn sớm gặp bố nhưng em lại sợ, em sợ bố đã mãi nằm lại dưới lớp đất đá....