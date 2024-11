"Thần dược": Phim kinh dị 18+ khiến người xem ngỡ ngàng

(*) Bài viết tiết lộ nội dung phim

The Substance (Tựa Việt: Thần dược) được nhiều chuyên trang đánh giá là phim kinh dị hay nhất năm 2024. Đây cũng là dự án vực dậy sự nghiệp ảm đạm của minh tinh Demi Moore sau hơn hai thập niên bị khán giả quên lãng.

Tác phẩm có kịch bản đột phá, sáng tạo và đầy bất ngờ. Song, nhiều khán giả cũng cho rằng phim quá kinh tởm và gây buồn nôn, không dám xem hết hoặc xem lại.

Nỗi sợ của minh tinh tuổi xế chiều

Nhân vật chính trong phim là Elizabeth Sparkle (Demi Moore), ngôi sao màn bạc sáng giá một thời, nổi tiếng đến mức được đặt tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Nhưng thời gian càng trôi qua, ánh hào quang dần lụi tàn. Elizabeth phải đối diện với nỗi cô đơn và tuyệt vọng khi tuổi tác và sự nghiệp đều xuống dốc.

Ngay trong sinh nhật thứ 50, cuộc sống của Elizabeth đảo lộn hoàn toàn khi bị sa thải khỏi công việc, lại còn bất ngờ gặp tai nạn. Trong cơn tuyệt vọng, nữ diễn viên tìm đến một loại thuốc bí ẩn hứa hẹn giúp cô lấy lại vẻ đẹp và sự trẻ trung như xưa.

Khi dùng thuốc, Elizabeth tạo ra một bản sao trẻ hơn của mình tên là Sue (Margaret Qualley). Mỗi lần, cô chỉ có thể sử dụng Sue trong vòng bảy ngày và phải tạm ngưng một tuần nếu muốn dùng tiếp. Có điều Elizabeth ngày càng lạm dụng “thần dược” mà không biết rằng nó đang kéo cô xuống vực sâu tăm tối.

Demi Moore vào vai minh tinh hết thời tên Elizabeth Sparkle.

Tác phẩm do Coralie Fargeat đạo diễn kiêm biên kịch, thuộc thể loại body horror (kinh dị cơ thể). Nữ đạo diễn khai thác nỗi sợ dựa trên những cảnh quay đặc tả, thể hiện sự biến dạng kinh hoàng về thể xác. Hướng đi này giúp tác phẩm khác biệt so với phần lớn phim kinh dị trên thị trường hiện nay.

Phim xoáy sâu vào chủ đề lão hóa, vốn là quá trình tự nhiên, rất đỗi bình thường của con người. Song, những cảnh tay chân già cỗi, ngón tay thối rữa hay cơ thể méo mó dễ khiến bất kỳ ai cũng phải rợn người khi xem.

Càng về cuối, Elizabeth càng mất kiểm soát khiến không khí phim căng thẳng. Cô chứng kiến cơ thể mình biến đổi rồi liên tục có những hành động mất kiểm soát, gây khó chịu với khán giả.

Là một dự án kinh dị đậm chất máu me, kinh tởm, vẫn đảm bảo tính nghệ thuật với những góc máy được tính toán cẩn thận. Nữ đạo diễn Coralie Fargeat cũng lồng ghép nhiều phân đoạn mang tính tri ân các tác phẩm kinh điển như The Shining (1980) , Videodrome (1983), The Fly (1986)…

Nên khi xem phim, người yêu điện ảnh cảm thấy rất thích thú khi phát hiện những chi tiết ẩn được nhà làm phim cài cắm xuyên suốt thời lượng 141 phút.

Một vài hình ảnh trong phim.

Thông qua câu chuyện của Elizabeth Sparkle, phim cũng khắc họa mặt trái của ngành công nghiệp giải trí - nơi áp đặt những tiêu chuẩn khó hiểu, nhất là với phái nữ. Người nổi tiếng thường xuyên bị ám ảnh vì ngoại hình, phải tìm cách giữ gìn sắc đẹp để níu kéo danh vọng lẫn sự yêu thích của khán giả. Các ngôi sao mới nổi nhanh chóng xuất hiện, rồi lại nhanh chóng phai tàn, bị đào thải bởi thế hệ khác.



Diễn xuất nâng tầm tác phẩm

Trả lời phỏng vấn The Graham Norton Show , Demi Moore cho biết nhận kịch bản vì vai diễn gợi nhớ đến Ghost (1990) – tác phẩm làm nên tên tuổi của bà. Cả hai đều là “canh bạc”, được ăn cả ngã về không.

Ở tuổi 61, minh tinh khá lo lắng khi phải quay những cảnh hoàn toàn khỏa thân và cảm thấy “dễ bị tổn thương”. Song Margaret Qualley đã giúp đỡ và động viên bạn diễn khá nhiều, khiến bà cảm thấy thoải mái hơn trên phim trường.

Demi Moore dành nhiều tâm huyết khi vào vai Elizabeth Sparkle. Bà khiến người xem bất ngờ với tạo hình già nua, rệu rã khi trong tình cảnh tuyệt vọng, rơi vào bước đường cùng. Nhiều cảnh quay Demi Moore lột tả trọn vẹn tâm lý hỗn loạn, bất định của nhân vật, khiến người xem không khỏi kinh hãi.

Đóng cùng Demi Moore, sao trẻ Margaret Qualley không chịu nhiều áp lực. Nữ diễn viên sinh năm 1994 gây ấn tượng với gương mặt luôn tràn đầy năng lượng, không ngại khoe cơ thể nóng bỏng khi hóa thân Sue. Cô cũng phối hợp ăn ý với đàn chị, giúp cho câu chuyện trở nên mượt mà nhưng căng thẳng khi cần thiết.

Sao trẻ Margaret Qualley cũng không hề kém cạnh đàn chị Demi Moore.

Tại LHP Cannes 2024, The Substance tham gia tranh giải Cành cọ Vàng và nhận được “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình, đồng thời giúp Coralie Fargeat thắng giải Kịch bản xuất sắc . Khi phát hành toàn cầu, phim thu về hơn 41 triệu USD so với kinh phí 17 triệu USD.

Tác phẩm nhận chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 91% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn, điểm số trên IMDb là 7.6/10. Phần lớn đánh giá cao kịch bản phim, có nhiều sáng tạo để tạo bất ngờ với người xem. Nhiều ý kiến cho rằng phim khiến người xem buồn nôn vì những cảnh quá kinh tởm.

Tác phẩm cũng có nhiều cảnh khỏa thân, máu me và rùng rợn nên bị dán nhãn T18 (cấm người xem dưới 18 tuổi) khi ra rạp Việt. IMDb thông tin đây là phim body horror đầu tiên được phát hành tại Việt Nam, nhà phát hành cho biết phim chỉ bị cắt khoảng một phút rưỡi.