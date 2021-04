Thân phận của "Cậu Hòa" trong vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ

"Cậu Hòa" là ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội "Đưa hối lộ".

Trong vụ án này, ngoài Phan Văn Anh Vũ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố một nhân vật khác hành nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh.

Người này là Hồ Hữu Hòa. Bị can Hòa bị đề nghị truy tố tội "Môi giới hối lộ", quy định tại Điều 365, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, bị can Hồ Hữu Hòa là người có hiểu biết và làm nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh. Năm 2010, bị can Hòa quen biết Phan Văn Anh Vũ (Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79).

Phan Văn Anh Vũ quen biết "Cậu Hòa" từ năm 2010, sau đó thông qua mối quan hệ này hối lộ một lãnh đạo Công an.

Năm 2015, Hồ Hữu Hòa quen ông T.A - cán bộ thuộc Tổng cục Tình báo (Bộ Công An) khi vị cán bộ này đi công tác ở nước ngoài.

Đến năm 2017, qua giới thiệu của ông T.A, Hòa đã quen một lãnh đạo của Tổng cục này và cũng đã nhiều lần đến nhà riêng của vị lãnh đạo để tư vấn phong thủy.

Ngày 30/6/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", nhiều lần tiến hành triệu tập, làm việc với Phan Văn Anh Vũ để làm rõ hành vi liên quan trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, trong tháng 6/2017, tại TP.HCM, Phan Văn Anh Vũ liên hệ với bị can Hồ Hữu Hòa. Tại buổi gặp ở TP.HCM, Vũ có đề cập chuyện nhờ Hòa kết nối với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo.

Khi được Hòa đồng ý, Phan Văn Anh Vũ khai đã vào phòng lấy 500.000 USD gói vào túi nilon màu đen, đưa cho Hòa nhờ đem ra Hà Nội để đưa cho vị lãnh đạo.

Tình tiết này bị can Hồ Hữu Hòa không thừa nhận.

Phan Văn Anh Vũ cũng khai sau khoảng 1 đến 2 ngày, người nhận đã dùng điện thoại của "Cậu Hòa" gọi cho Vũ qua ứng dụng Viber, nói "Anh nhận rồi, cảm ơn em". Tuy nhiên, nội dung này cũng được vị lãnh đạo không thừa nhận tại cơ quan điều tra.

"Cậu Hòa" khuyên "nên cho tiền"?

Cuối tháng 6/2017, "Cậu Hòa" ra Hà Nội và được đưa đến nhà vị lãnh đạo ở Tổng cục Tình báo. Hòa sau đó dùng điện thoại của mình, sử dụng phần mềm Viber gọi cho Phan Văn Anh Vũ và đưa cho Vũ nói chuyện với vị lãnh đạo Công an.

Phan Văn Anh Vũ khai đã đưa 5 tỷ đồng nhờ Hòa chuyển cho vị lãnh đạo Công an để nhằm được ủng hộ, giúp đỡ. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Khoảng đầu tháng 7/2017, khi Hòa vào TP.HCM, Vũ điện thoại cho Hòa qua nhà Vũ đang lưu trú. Tại cuộc gặp, Vũ nói muốn gửi cho vị lãnh đạo Công an trên một chút quà, Hòa đồng ý khi nào ra Hà Nội sẽ liên hệ với Vũ để Vũ gửi quà nhờ đưa giúp.

Trong tháng 7/2017, Hòa ra Hà Nội và đến nhà vị lãnh đạo Công an. Tháng 8/2017, Hòa tiếp tục đến căn hộ của Phan Văn Anh Vũ ở quận 1, TP.HCM. Kết luận điều tra thể hiện, Hòa khuyên Vũ "nên cho tiền… cho một ít là xong".

Để nhằm được ủng hộ, giúp đỡ, không bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 mà báo chí đang đăng tải, phản ánh và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, Vũ giao 5 tỷ đồng tiền Việt Nam cho ông Nguyễn Đăng Luân – là lái xe thuê cho Vũ tại Hà Nội đưa cho Hòa để nhờ chuyển cho vị lãnh đạo Công an.

Buổi sáng ngày 16/8/2017, tại khách sạn số 1 đường Thanh Niên (Ba Đình, TP.Hà Nội), Vũ lấy 5 tỷ đồng loại mệnh giá 500.00 cho vào túi nilon màu đen, lấy băng dính dán kín lại rồi cho vào 1 túi giấy.

Sau đó Vũ đi xuống sảnh khách sạn mang theo túi đựng tiền và gọi bảo ông Luân lái xe lên sảnh. Vũ dặn ông Luân: "Anh cầm túi này đưa cho cậu Hòa, gọi điện xem cậu ở đâu thì đưa".

Lái xe của Phan Văn Anh Vũ sau đó đã liên hệ, đưa túi trên cho "Cậu Hòa" tại chung cư D2 Giảng Võ.

1 ngày sau, theo lời khai của Hòa, Hòa gọi điện thoại cho vị lãnh đạo Công an nói nhận được quà Vũ đưa. Sau đó Hòa gọi điện cho ông T.A, cuối cùng đưa túi mà Phan Văn Anh Vũ gửi cho ông T.A ở một bữa ăn trưa, nói quà của Vũ gửi cho vị lãnh đạo.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, sau đó Vũ tiếp tục có thêm 4 lần đưa các túi quà, hộp quà, thùng xốp quà cho ông Luân chuyển cho vị lãnh đạo Công an qua trợ lý giúp việc của người này.