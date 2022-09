Nguồn cung và sức tiêu thụ nhà phố, biệt thự trong tháng 8 tại TP.HCM giảm mạnh. Ảnh: Quốc Hải

Báo cáo vừa công bố của DKRA Group cho thấy tại TP.HCM, trong tháng 8 nguồn cung và lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự giảm mạnh.

Chỉ 4 căn nhà phố - biệt thự tại TP.HCM được "chốt đơn" trong tháng 8

Cụ thể, về nguồn cung, cả thị trường chỉ có 2 dự án mở bán mới với tổng số 66 căn, giảm 61% so với tháng trước, tương đương tháng 5 - 6. Nhiều dự án kéo dài thời gian triển khai bán hàng do tỷ lệ đặt cọc, giữ chỗ còn ở mức thấp, chưa đạt kỳ vọng.

Tỷ lệ tiêu thụ được ghi nhận chỉ 6%, tương đương 4 căn, giảm 96% so với tháng 7 và thấp nhất kể từ đầu năm. DKRA Group lý giải nguyên nhân ảnh hưởng là do tâm lý tháng 7 âm lịch và việc tiếp cận vốn vay ngân hàng vẫn khó do việc tăng cường kiểm soát tín dụng.

Báo cáo cũng ghi nhận giá bán sơ cấp không biến động nhiều so với tháng trước. Các chính sách ưu đãi, chiết khấu vẫn được nhiều chủ đầu tư áp dụng để kích cầu thị trường. Thanh khoản thứ cấp kém sôi động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Giao dịch thứ cấp hạn chế và tập trung chủ yếu ở những dự án đã bàn giao nhà.

Dự kiến trong những tháng cuối năm, nguồn cung và lượng tiêu thụ sẽ tăng nhưng không có nhiều đột biến và tập trung chủ yếu ở khu Đông TP.HCM.

Tình trạng nguồn cung và lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự "èo uột" cũng xảy ra ở các tỉnh thành như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu... Ảnh: Quốc Hải

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại TP.HCM mà còn ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, nguồn cung ở các khu vực này ghi nhận 350 căn, giảm 83% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở tỉnh Đồng Nai chiếm 51% tổng nguồn cung mới và chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của những dự án mở bán trước đó. Riêng BR-VT và Tây Ninh tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới.

Trong khi đó, lượng tiêu thụ cũng duy trì ở mức thấp, chỉ đạt 22% (78 căn), trong đó Đồng Nai chiếm tỷ trọng chủ yếu khoảng 77%.

Căn hộ cũng… "ế"

Ở phân khúc căn hộ, theo DKRA Group, trong tháng 8, TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cơ cấu nguồn cung mới, lần lượt chiếm 45% và 42% nguồn cung mới toàn thị trường trong tháng.

Theo đó, ở TP.HCM, khu Đông (TP Thủ Đức) và khu Nam dẫn đầu thị trường, lần lượt chiếm 72% và 28% nguồn cung mới mở bán trong tháng, chủ yếu tập trung vào phân khúc căn hộ hạng A. Theo DKRA Group, mặc dù hầu hết dự án chỉ thận trọng mở giỏ hàng dưới 150 - 200 căn nhưng sức cầu thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

Cụ thể, ở khu vực TP.HCM chỉ chiếm 27% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường trong tháng, tỷ lệ hấp thụ chung của các dự án "chạm đáy" thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây, giảm 78% so với tháng trước.

Nguồn cung và tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại TP.HCM (đơn vị tính: căn)

"Phần lớn chủ đầu tư lựa chọn dời thời gian mở bán lại vào tháng 9/2022 để gia tăng thời gian truyền thông nhằm tối ưu hiệu quả bán hàng. Do đó nguồn cung trong tháng 8 tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đang rất hạn chế, chỉ chiếm 56% so với tháng trước", DKRA Group thông tin.

Đáng chú ý, bên cạnh tình hình sụt giảm mạnh toàn thị trường, Long An xuất hiện các căn hộ bình dân với mức giá 21-23 triệu đồng/m2 thu hút sự chú ý của thị trường với tỷ lệ hấp thụ trên 90%.

Về giá bán, trong thời điểm hạn chế giải ngân cho vay mua bất động sản của các ngân hàng thương mại, mặt bằng giá sơ cấp và thứ cấp đi ngang với thanh khoản thị trường ở mức thấp. Riêng đối với một số khu đô thị hình thành hiện hữu, tiện ích đồng bộ, tiến độ xây dựng nhanh chóng ghi nhận giá bán sơ cấp tăng 15-18% so với cùng kỳ năm trước.

"Với việc chủ trương đẩy mạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố, nguồn cung mới phân khúc này được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến rõ nét", DKRA dự báo.