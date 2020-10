Thanh Hóa: Ấn tượng với vị nữ giám đốc trẻ tiên phong làm rau củ quả an toàn

Ở Hoằng Thắng có nhiều hội viên Hội Phụ nữ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chị Trịnh Thị Tình (sinh năm 1987), nữ giám đốc trẻ của HTX rau củ quả an toàn do nữ làm chủ xã Hoằng Thắng là một điển hình như thế.

Mùa nào trồng thức ấy

Chị Trịnh Thị Tình - Giám đốc HTX Rau củ quả an toàn xã Hoằng Thắng kiểm tra cây giống chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Ảnh: P.V

Với những thành tích đạt được, chị Tình đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội LHPN tỉnh, huyện vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua. Năm 2019, chị được nhận bằng khen vì đã có sản phẩm sáng tạo xuất sắc tham gia "Ngày phụ nữ sáng tạo – Khởi nghiệp".



Nhắc về chị Tình, người dân xã Hoằng Thắng sẽ kể ngay đến người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát, "miệng nói, tay làm". Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ chị Tình đã gắn bó với đồng ruộng. Từ khi mới lập gia đình, hai vợ chồng cũng gặp nhiều khó khăn.

Để phát triển kinh tế gia đình, chị cùng chồng là anh Hoàng Văn Mạnh đã mạnh dạn thuê lại đất nông nghiệp của bà con nông dân, đất công ích của UBND xã với tổng diện tích khoảng 6ha để đầu tư sản xuất nông nghiệp. Thế là mùa nào thức đó, từ đôi bàn tay khéo léo, chăm chỉ, các loại mướp canh, mướp đắng, mướp Nhật đến dưa chuột, đậu bắp, bí xanh, khoai tây, dưa hấu, dưa lê... đều được chị luân canh sản xuất trên diện tích đất của gia đình.

Đầu năm 2020, chị còn bỏ vốn đầu tư xây dựng thêm 0,3ha nhà lưới để trồng rau, quả theo mô hình VietGAP. Gia đình chị còn thầu của xã 2ha đất nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm... Với quy mô đó, gia đình chị đã tạo việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 8 lao động phụ nữ với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, gia đình chị còn có một xưởng mộc chuyên sản xuất đồ thờ, đồ nội thất tạo việc làm thường xuyên cho từ 2 đến 3 lao động, với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/tháng. Tổng giá trị sản xuất hàng năm của gia đình chị khoảng 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm đạt khoảng 500 triệu đồng. Từ hộ có mức sống trung bình, gia đình chị đã vươn lên trở thành hộ khá, giàu trong thôn.

Được hội viên tin tưởng

Đặc biệt, từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Thắng phát động các phong trào sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, chị Tình là một trong những hội viên tích cực gương mẫu đi đầu tham gia sản xuất rau theo mô hình an toàn và liên kết tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Với những kinh nghiệm "bỏ túi" được sau nhiều năm trồng rau, màu và hiểu về thị trường tiêu thụ, tháng 4/2019, khi HTX Rau củ quả an toàn do nữ làm chủ xã Hoằng Thắng được thành lập, chị Tình được các hội viên Hội Phụ nữ trong xã tin tưởng, giao nhiệm vụ làm giám đốc.

Mô hình này hiện đã thu hút 32 hội viên phụ nữ tham gia với tổng diện tích sản xuất khoảng 8ha, trong đó có 2-3ha chuyên sản xuất rau, củ, quả. Tùy vào từng thời vụ, HTX lập kế hoạch đến từng thửa ruộng đảm bảo luôn có rau, củ, quả quay vòng đáp ứng yêu cầu cung ứng cho các hợp đồng đã ký kết. Áp dụng những kiến thức kỹ thuật đã được hướng dẫn, các thành viên tham gia sản xuất theo quy trình an toàn. Sản phẩm của HTX chủ yếu hiện nay là rau xanh các loại, bí đỏ, mướp, cà chua, khoai tây, các sản phẩm trứng gia cầm, trái cây sạch...

Với vai trò là giám đốc HTX, chị Tình vừa có nhiệm vụ hướng dẫn chị em thực hiện quy trình sản xuất an toàn, vừa đứng ra đấu mối với các cơ sở ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định rồi kiêm luôn nhiệm vụ thu gom, tập kết, đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc và thực hiện phân phối theo hợp đồng...

Chị Trịnh Thị Tình chia sẻ: Sản xuất rau an toàn là xu hướng tất yếu, hộ gia đình muốn tiêu thụ được sản phẩm thì nông sản phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua HTX Rau củ quả an toàn do nữ làm chủ, các thành viên có thể xây dựng thương hiệu riêng cho mình, cung ứng rau của quả sạch cho các đơn vị theo hợp đồng.

Các sản phẩm của HTX Rau củ quả an toàn do nữ làm chủ xã Hoằng Thắng khi cung cấp ra thị trường có tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, khi tham gia liên kết, hội viên phụ nữ có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm...