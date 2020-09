Thanh Hóa cấp, đổi 1.100 biển màu vàng cho xe dịch vụ, hạn chế được xe "dù"

Dân Việt trao đổi với thượng tá Trịnh Cao Cường - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và nhận được thông tin: "Sau hơn một tháng thực hiện theo Thông tư 58/2020 của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai cấp, đổi sang biển kiểm soát màu vàng cho 1.100 phương tiện là xe kinh doanh vận tải của 11 doanh nghiệp. Thời hạn cấp, đổi sang biển vàng là 7 ngày và cấp mới là 2 ngày. Trong quá trình chờ cấp đổi biển số, các xe vẫn hoạt động kinh doanh bình thường".

"Việc quy định màu biển số riêng cho xe kinh doanh vận tải giúp lực lượng chức năng dễ dàng nhận diện và thuận tiện cho việc quản lý, tổ chức giao thông. Đặc biệt, quy định này sẽ hạn chế được "xe dù", xe trá hình kinh doanh vận tải" - thượng tá Trịnh Cao Cường nói.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã cấp, đổi được 1.100 phương tiện thay biển kiểm soát sang màu vàng cho xe kinh doanh vận tải của 11 doanh nghiệp.

Hiện phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang cấp biển số cho xe đăng ký mới với 4 loại là: Xe tải (biển H), xe tải van (biển G), xe con dưới 9 chỗ, xe khách từ 10 chỗ trở lên (biển F), xe con (biển E).

Đối với trường hợp cấp lại giữ nguyên biển số xe chỉ đổi màu biển, theo quy định, cấp đổi từ xe biển trắng sang biển vàng có phí là 100.000 đồng, nếu đổi cả giấy đăng ký xe là 150.000 đồng. Đối với cấp mới, phí cấp thấp nhất là 150.000 đồng/xe, cao nhất là 1 triệu đồng/xe.

Chủ phương tiện không cần mang phương tiện tới cơ quan đăng ký mà chỉ cần chứng minh sở hữu hợp pháp và thông tin xe. Trên cơ sở đó, cơ quan đăng ký xe truy cập hệ thống và ra các thủ tục để đổi biển và cấp biển số theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ đăng ký xe làm thêm ngoài giờ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tiếp nhận hồ sơ và đáp ứng nhu cầu đăng ký, cấp đổi biển số theo từng loại xe (xe khách, xe con, xe tải, xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ...).