Ngày 6/4, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (SN 1983, trú tại phường Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa).

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Nguyễn Văn Thông để phục vụ công tác điều tra đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Nguyễn Văn Thông là lái xe của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, người điều khiển xe ô tô biển xanh gây tai nạn, đâm 2 người tử vong vào ngày 27/3.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Thanh

Như Báo Dân Việt đã thông tin trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 27/3, tài xế Nguyễn Văn Thông điều khiển xe ô tô BKS 36M - 002.67 chở Chi Cục trưởng và một số cán bộ của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đến sân bay Thọ Xuân để bay vào TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đăng kiểm viên tàu cá.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa QL47 với đường Cao Sơn (thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP.Thanh Hóa) thì va chạm với xe máy BS 36P1 - 9149 do ông Lê Hải Đ. (SN 1956, trú tại TP Thanh Hóa) điều khiển, khiến ông Đàm và xe máy ngã ra đường.

Sau khi va chạm với xe máy, xe biển xanh lao lên vỉa hè đâm 2 người tử vong. Ảnh: Quang Thanh

Do mất lái, ôtô biển xanh lao lên vỉa hè đâm vào ông Lê Văn A. (SN 1957, trú tại phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hóa) và anh Hoàng Văn H (SN 1985, trú tại huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang ngồi bán hoa quả.

Hậu quả vụ TNGT khiến ông Lê Hải Đ. bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, 2 người ngồi bán hoa quả gồm ông Lê Văn A. và anh Hoàng Văn H. tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Nguyễn Văn Thông đến Công an phường An Hưng trình diện.