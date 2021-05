Thanh Hoá: Khởi tố vụ bệnh nhân Covid-19 không tuân thủ cách ly, rời khỏi nơi cư trú

Liên quan đến bệnh nhân số 4694 (ở Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), chiều 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hoá) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày 17/5.

"Trước mắt Công an huyện Ngọc Lặc mới khởi tố vụ án để áp dụng các biện pháp điều tra. Sau khi điều tra đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bị can" – một lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hoá) cho hay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hoá) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày 17/5/2021.

Như tin đã đưa, vào hồi 17 giờ 19/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông báo bệnh nhân B.V.Nh sinh năm 1994, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) dương tính với SARS-CoV-2 (là bệnh nhân 4694).

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ngọc Lặc đã kiểm tra, xác minh làm rõ lịch trình đi lại, sinh hoạt của bệnh nhân 4694 và truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan. Khi về đến địa phương B.V.Nh ra trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại gia đình, nhưng B.V.Nh không chấp hành nghiêm quy định cách ly, đi ra khỏi nơi cư trú.

Đến nay cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3. Trong đó có 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 5086).

Trước đó, tối 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó giao Công an tỉnh nếu có đủ cơ sở tiến hành khởi tố 2 trường hợp bệnh nhân số 4694 và số 5046.