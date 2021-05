Kiểm soát chặt an ninh và phòng dịch Covid-19, Lạng Sơn không phát hiện điểm "nóng" trong bầu cử

Trao đổi với PV Dân Việt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND, Chủ tịch hội đồng bầu cử tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tổng số cử tri trong danh sách của tỉnh là 574.745 người. Cả tỉnh có 23 cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực bị phong tỏa. Số cử tri đang ở các cơ sở cách ly y tế tập trung là 4.548 người; cách ly tại nhà 12.581 người.

Đến 11h ngày 23/5 số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 410.930 người; Tỷ lệ % cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với cử tri trong danh sách 71,50%. Trong đó 152/1.562 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Công tác chuẩn bị bỏ phiếu ở các điểm bỏ phiếu khẩn trương nghiêm túc, hiệu quả, an toàn.

Ngay từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri trên địa bàn tỉnh đã hăng hái tham gia với tinh thần tự giác cao. Theo Hội đồng bầu cử tỉnh, đến nay dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều tốt, không có vấn đề gì phát sinh.

Tình hình giao thông đảm bảo, không bị ách tắc, thời tiết nắng đẹp, không mưa, không ảnh hưởng đến việc đi bầu cử của cử tri. Hệ thống thông tin liên lạc, điện đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, không có vụ việc nào phát sinh, không có điểm nóng xảy ra mang tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng tới quá trình bầu cử.

Tại mỗi khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều bố trí ít nhất 01 Công an chính quy, 01 công an viên và 03 thành viên là lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố để đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời bố trí nhân viên y tế để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cử tri và các thành viên tổ chức bầu cử.

Cùng với đó, có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hòm phiếu khi tổ chức cho cử tri phải cách ly y tế tại nhà bỏ phiếu và quá trình vận chuyển hòm phiếu, nơi kiểm phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tham gia bỏ phiếu.

Trước đó ngày 21/5/2021, tỉnh đã hoàn thành việc khử khuẩn môi trường đối với 100% khu vực bỏ phiếu; xét nghiệm nhanh cho thành viên tổ bầu cử, kết quả 100% các mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Đối với các khu cách ly tập trung, các khu dân cư bị phong tỏa phải cử ít nhất 01 cán bộ y tế phụ trách hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Cũng trong thời gian bầu cử sáng nay, tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, sau lễ khai mạc, các cử tri BĐBP đã nhanh chóng thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những người tiêu biểu nhất để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Tổ công tác kiểm tra bầu cử của Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Cùng trong thời điểm trên, toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã đi bầu cử tại các tổ bầu cử. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Điểm bầu cử thị trấn Nam Sầm huyện Văn Lãng nghiêm túc thực hiện phòng chống Covid-19.

Tại huyện biên giới Văn Lãng, nơi có 3 cửa khẩu với Trung Quốc, ông Lê Tuấn Minh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Tuy là huyện biên giới, có những điểm người dân phải đi bầu cử quãng đường hàng chục km nhưng cử tri ở đây thực hiện rất nghiêm túc, với thái độ trách nhiệm và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Đã có 93% cử tri đi bỏ phiếu 4 xã/17 xã và thị trấn đã hoàn thành bầu cử sớm lúc 13h ngày 23/5. Trong quá trình theo dõi bầu cử thì không có sự vụ nào đáng tiếc xảy ra liên quan đến bầu cử".