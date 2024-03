Thanh Hương: "Tôi và Tuấn Tú không hề ngần ngại khi đóng cảnh nóng"

Thanh Hương sinh năm 1988, quê Hải Dương, là diễn viên truyền hình quen thuộc với các phim Người phán xử, Quỳnh Búp Bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Mới đây nữ diễn viên đã chia sẻ với Dân Việt về vai Khanh trong phim Người một nhà của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Thanh Hương và Tuấn Tú đóng vợ chồng trong Người một nhà. Ảnh: VTV

Nhân vật trong Người một nhà mà Thanh Hương đảm nhận là Khanh, vợ của Tuệ - do diễn viên Tuấn Tú đóng. Tuệ có người anh sinh đôi tên là Trí (Duy Hưng đóng) mới đi làm ăn xa về nước và gặp nhiều khó khăn về tiền bạc, công việc. Tuệ rất thương anh nhưng vì bản thân không lo đủ kinh tế cho gia đình, phụ thuộc hết vào vợ nên nhiều khi phải nhẫn nhịn.

Trong khi đó Khanh - vợ Tuệ là một người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng, tốt bụng, chăm chỉ, biết vun vén cho gia đình nhưng vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên Khanh dần trở nên ích kỷ, hẹp hòi, thiếu đi sự khôn khéo.

Thanh Hương và Tuấn Tú trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: FBNV

Dù Tuệ luôn đứng về phía anh trai của mình nhưng Khanh lại gặp mâu thuẫn với anh chồng, khiến cho gia đình cô và anh em Trí - Tuệ gặp nhiều xung đột.

Chia sẻ với Dân Việt, Thanh Hương cho biết: "Nhân vật Khanh của tôi không phải người xấu, chỉ là quá yêu chồng, yêu con nên mới trở nên ích kỷ với người làm cho cuộc sống gia đình mình trở nên xáo trộn. Với tôi, Khanh là một người phụ nữ đáng thương khi chồng không có khả năng kiếm tiền, một mình xoay sở với cơm áo gạo tiền, lại thêm gánh nặng do anh chồng gây ra nên càng mệt mỏi, áp lực".

Vai Khanh của Người một nhà có tâm lý khá nặng. Ảnh: VTV

Thanh Hương cũng cho biết, Khanh là một vai diễn có nhiều nội tâm nên cô khá mệt. Có những ngày đóng liên tục cảnh tâm lý, Thanh Hương cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô luôn mang áp lực phải làm sao cho khán giả hiểu, cảm thông với nhân vật. Nhiều hôm về nhà rồi, cô vẫn còn suy nghĩ, không thoát được vai.

"Tôi chắc chắn khán giả sẽ không thích Khanh ở những tập đầu nhưng đó là tiền đề để tôi thể hiện sự thay đổi, nội tâm của nhân vật qua từng giai đoạn. Tôi cố gắng gỡ những nút thắt một cách đơn giản, không sử dụng kỹ thuật diễn mà đặt mình vào nhân vật để thoại đời nhất có thể" - nữ diễn viên nói.

Thanh Hương và Tuấn Tú có cảnh nóng trong Người một nhà. Ảnh: VTV

Vì đóng một cặp vợ chồng khá hạnh phúc cùng với Tuấn Tú, Thanh Hương cho biết, ở những tập đầu tiên sẽ có vài cảnh nóng, nhưng cụ thể cô chưa biết là tập nào.

"Với mỗi cảnh nóng, chúng tôi đều suy nghĩ là có cần thiết cho bộ phim hay không. Nếu thực sự cần thì tôi không ngại. Và nói thật là cảnh nóng trên phim nhưng thực tế ở trường quay rất an toàn, không hở gì, chúng tôi vẫn mặc đồ. Tôi và anh Tuấn Tú đều là diễn viên lâu năm, làm việc chuyên nghiệp. Nếu cảnh nóng là thật sự cần cho cảnh diễn đó thì chúng tôi phải làm và không có gì giới hạn nhau cả. Khi thực hiện tôi và anh Tú đều rất tập trung vì công việc. Tôi nghĩ, cảnh nóng với tôi có 2 điều quan trọng là sự cẩn thiết và an toàn. Nếu có được những điều đó, thì không có lý do gì để không thực hiện" - Thanh Hương nói.

Thanh Hương không ngại đóng cảnh nóng với Tuấn Tú. Ảnh: FBNV

Thanh Hương cho biết, dù cô đang độc thân nhưng vì cả hai đều có cuộc sống riêng nên giữa cô và Tuấn Tú không thể thân mật, phải có giới hạn.

Khi được hỏi với cảnh nóng, Thanh Hương có ngại phải diễn những cảnh hôn môi bạn diễn nam, cô cho biết nếu đó là cảnh quan trọng, đảm bảo tính nghệ thuật thì cô không ngại lăn xả. Nữ diễn viên kể thêm rằng, cảnh hôn của cô và diễn viên Duy Hưng trong phim Mùa hoa tìm lại chính là cảnh hôn thật. Còn với Người một nhà, hiện cô chưa có cảnh hôn với Tuấn Tú, còn sau này Thanh Hương chưa biết sẽ có hay không.

Chia sẻ về bạn diễn khi đóng cặp, Thanh Hương tâm sự rằng Tuấn Tú là một người đàn anh trong nghề mà cô rất tôn trọng: "Khi đóng chung, anh Tú rất biết lắng nghe ý để kết hợp tốt với tôi. Nhiều bạn diễn viên trẻ chưa có nhiều trải nghiệm nên đôi khi ngồi bàn bạc với nhau, các bạn không thể lắng nghe được.

Chúng tôi làm việc chung, phải tương tác, nói chuyện với nhau rất nhiều. Một bộ phim là sản phẩm của rất nhiều người, mọi thứ phải ăn khớp với nhau. Nên không thể có một điều gì đó đi chệch ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim. Vì vậy chúng tôi rất cần sự lắng nghe để phối hợp ăn ý với nhau".

Tuấn Tú cho rằng vai Khanh phải là Thanh Hương đóng. Ảnh: FBNV

Nói về Thanh Hương, diễn viên Tuấn Tú cũng chia sẻ với PV Dân Việt rằng: "Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ ngay đến Thanh Hương. Người vợ của Tuệ phải là Thanh Hương đóng. Kịch bản này cũng được viết "đo ni đóng giày" cho các diễn viên nên Thanh Hương rất hợp vai. Tôi với Thanh Hương đã làm việc với nhau nhiều rồi, nên không có gì khó khăn. Mặc dù ở ngoài đời, Thanh Hương không có anh trai, nhưng cô ấy là một người từng trải. Cô ấy không phải là một người có cuộc sống dễ dàng nên đủ trải nghiệm để thể hiện vai Khanh".

Người một nhà xoay quanh câu chuyện của hai anh em sinh đôi Trí (Duy Hưng đóng) và Tuệ (Tuấn Tú đóng), với tính cách và hoàn cảnh sống trái ngược nhau. Họ có điểm chung là hết lòng vì người thân của mình. Trong phim, đạo diễn Trịnh Lê Phong đã đặt hai nhân vật này vào những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.

Thanh Hương tại sự kiện ra mắt phim Người một nhà. Ảnh: FBNV

Câu chuyện phim Người một nhà được khai thác dựa trên các mối quan hệ gia đình, góc khuất đời sống của những người đang trên hành trình sửa sai, tìm lại chính mình theo hướng chữa lành tổn thương từ con tim. Phim có sự góp mặt của NSƯT Quốc Trọng, Vân Dung, diễn viên Duy Hưng, Tuấn Tú, Hà Việt Dũng, Thanh Hương, Quỳnh Châu…

Người một nhà đang được phát trên sóng VTV3 vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.