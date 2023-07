Đến 15h ngày 31/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 1 thanh niên tử vong trong khu đất trống, trên thi thể có nhiều vết thương.



Sáng cùng ngày, nhiều người dân đi tập thể dục ở khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.Thuận An tá hỏa phát hiện 1 thanh niên tử vong, nằm tại đây.

Khu vực bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 - nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: A.X.

Sự việc được người dân trình báo đến công an. Công an TP.Thuận An đã có mặt phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định nạn nhân 25 tuổi, thuê trọ ở TP.HCM, trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi vấn do hung khí gây ra.

Không loại trừ đây là vụ án mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ án.

Theo ghi nhận, tại hiện trường là khu đất dự án rộng hàng chục hecta, tuy nhiên chỉ mới hình thành đường đi chứ chưa có nhà cửa cũng như người sinh sống. Thường ngày người dân hay vào đây thả diều, tập thể dục.