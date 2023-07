Vụ án mạng chao đảo một vùng quê

Sáng 23/7, chị Bùi Thị Thúy H. (sinh năm 1994, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) ra ngân hàng rút tiền về trả công ty. Chị H. không ngờ việc làm của mình đã lọt vào tầm ngắm của người đồng nghiệp Trần Văn Đức. Để rồi, sau đó chị bị Đức dụ ra cánh đồng ra tay sát hại và chiếm đoạt tài sản.

Buổi trưa định mệnh

Trong mỗi ngôi nhà, trên từng ngõ nhỏ ở xã Nghĩa An, đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về vụ giết người dã man chưa từng có. Người xót xa cho hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân, kẻ căm phẫn tột cùng với kẻ sát nhân máu lạnh.

Trong căn nhà nhỏ, ông Bùi Văn Thước (sinh năm 1964, bố đẻ nạn nhân) ngồi thẫn thờ, đôi mắt như vô định. Dù sự việc đau lòng đã xảy ra mấy ngày rồi nhưng cho đến bây giờ ông Thước vẫn không dám tin đó là sự thật. Ông bảo, giá đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy ông lại được thấy con gái thì dù có phải đánh đổi tính mạng mình, ông cũng sẵn lòng. Dù đau đớn đến tột cùng nhưng ông Thước vẫn cố gắng gượng để lo đám tang cho con gái được chu tất. Còn về phần vợ ông, bà gần như kiệt sức khi phải đón nhận tin sét đánh này.



Ông Bùi Văn Thước đau đớn vì cái chết oan uổng của người con duy nhất.

Được biết, vợ chồng ông Thước hiếm muộn, lấy nhau đã lâu nhưng mãi vẫn chưa thể có con. Thời gian sau đó vợ chồng ông bà miệt mài chạy chữa thuốc thang, cuối cùng cũng sinh được chị H. Ông Thước tâm sự: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng do chỉ có một mình con nên vợ chồng tôi cũng cố gắng làm lụng đủ nghề để con gái được ăn học đến nơi đến chốn”.

Dù được bố mẹ chiều chuộng nhưng từ bé đến lớn chị H. luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Học xong cao đẳng, chị H. lập gia đình với một người cùng thôn. 6 năm bên nhau, vợ chồng chị H. có 2 con trai. Tính tới thời điểm này, con trai lớn của chị vừa được 4 tuổi, con trai út mới bước sang tuổi thứ 2.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn chăm chỉ làm lụng, chung tay nuôi dưỡng 2 con còn thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ đôi bên. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua cho đến chiều ngày 23/7, gia đình hai bên tá hỏa khi nhận được tin chị H. bị sát hại dã man tại cánh đồng.

Chị H. làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ. Đặc thù công việc nên chị phải làm việc cả ngày nghỉ. Buổi sáng hôm đó, chị H. vui vẻ chào mọi người rồi đến công ty làm việc như bao ngày trước đó. Thế nhưng, người thân của chị không thể ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể nhìn thấy chị.

Trích xuất camera ghi lại cảnh sau khi ra tay sát hại chị H., Đức đã đi nhờ xe của một người dân.

Ông Thước kể lại: “Giữa trưa hôm đó, một nhân viên làm việc cùng công ty với con gái tôi đến tận gia đình để hỏi thăm về em nó. Họ nói buổi sáng cùng ngày, H. cầm tiền của công ty đi nộp vào ngân hàng nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy trở về công ty. Nhân viên công ty sau đó đã gọi điện nhiều lần nhưng không được”.

Nghe đồng nghiệp của con nói vậy, ông Thước dùng số điện thoại cá nhân để gọi cho con gái nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không có ai bắt máy. “Tôi nói với đồng nghiệp của con là, chắc em nó bận gì đó nên chưa tiện nghe máy thôi, Khi nào tôi gọi được cho con thì sẽ bảo nó liên lạc lại. Nhưng, đến khoảng 2h chiều 23/7, khi đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái gặp nạn”.

Nghe tin sét đánh, ông Thước đứng không nổi. Sau đó ông được người thân đưa đến hiện trường để nhận diện thi thể. Người nằm trên vũng máu với nhiều nhát dao đâm không ai khác chính là con gái ông. “Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan công an bàn giao thi thể em nó để gia đình tôi về lo hậu sự. Tôi vẫn không thể tin được người con gái duy nhất của vợ chồng tôi lại bị sát hại dã man như vậy”, ông Thước nghẹn ngào chia sẻ.

Thương con gái bao nhiêu, ông Thước thương 2 đứa cháu còn thơ dại bấy nhiêu. Ông tâm sự: “Bọn trẻ tội nghiệp quá, mới mấy tuổi đầu đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Từ hôm mẹ mất, ngày nào chúng cũng hỏi người thân bao giờ mẹ mới về. Đứa con trai út thì khóc ngằn ngặt đòi đi tìm mẹ. Không biết những tháng ngày tới các cháu tôi sẽ sống thế nào đây”.

Người đàn ông với vẻ ngoài nhỏ thó, mái tóc hoa râm chia sẻ thêm rằng, hiện tại, gia đình ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xét xử đúng người đúng tội với kẻ đã nhẫn tâm sát hại con gái ông. Ông bảo: “Con tôi chết oan uổng quá. Giờ dưới suối vàng tôi chỉ mong nó không phải chịu đau đớn nữa. Vợ chồng tôi dù đã có tuổi nhưng cũng sẽ cố gắng để cùng con rể nuôi 2 đứa cháu khôn lớn thành người”.

Từ trích xuất camera thu thập được

Được biết, nơi phát hiện thi thể chị H. là một con đường đất nhỏ cách đường lớn độ chừng hơn 50m. Con đường này là một trong 2 lối đi dẫn vào khu đầm được một người dân đấu thầu để nuôi cá. Bình thường, ít có người dân nào di chuyển qua đây. Thời điểm giữa trưa (khi xảy ra án mạng), con đường này lại càng thưa vắng người qua lại.

Đối tượng Trần Văn Đức tại cơ quan công an.

Chủ khu đầm cá cho biết, để phục vụ việc chăn nuôi cũng như đảm bảo an ninh nên ông đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát. Thời điểm buổi sáng 23/7, ông cùng một vài người khác phát hiện một nam thanh niên (sau này được xác định là Trần Văn Đức - hung thủ gây án) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu trắng di chuyển qua lại nhiều lần quanh khu vực đầm cá. Nghi ngờ là đối tượng trộm cá nên chủ đầm đến hỏi thì nam thanh niên không nói gì rồi điều khiển xe máy bỏ đi.

Quá trưa 23/7, ông Đ. (một người dân) trong khi đi làm đồng đã phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu xanh đổ nghiêng cạnh con máng xi măng. Đi thêm một đoạn, ông Đ. phát hiện một người nằm úp dưới con máng xi măng hẹp, phần trên bị che đi bởi một tấm vải màu đen, xung quanh có nhiều máu. Nghi ngờ có người gặp tai nạn giao thông, ông Đ. đã thông báo sự việc tới trưởng khu. Lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó và phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Con đường dẫn vào nhà của đối tượng Trần Văn Đức.

Cơ quan chức năng trích xuất camera của chủ đầm cá thì phát hiện, sau khi hung thủ gây án đã xin đi nhờ xe đạp điện của một phụ nữ trung tuổi đến địa điểm giấu xe máy trước đó rồi lấy xe di chuyển khỏi hiện trường. Được biết, người phụ nữ cho Đức đi nhờ xe hiện đang làm công việc rửa xe thuê tại một khu đô thị cách hiện trường vụ án khoảng 3km. Sau khi vụ án xảy ra, người phụ nữ này cũng đã được cơ quan công an mời đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai nhận, khoảng trưa 23/7, khi đi qua khu vực đầm cá, bà thấy một nam thanh niên mặc quần dài, áo chống nắng màu đen, bước đi tập tễnh nên đã cho đi nhờ xe. Sau khi gây án, Đức mang theo túi xách, ví, điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường rồi phi tang xuống một con mương thuộc khu Phù Nội (thị trấn Thanh Miện). Cơ quan công an đã thu được những tang vật trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đức sinh sống cùng mẹ tại căn nhà mái bằng khang trang. Từ khi hay tin Đức là hung thủ giết người, mẹ Đức khóc lên khóc xuống. Cho đến tận bây giờ bà cũng không dám tin con mình lại làm cái điều man rợ ấy. Bà bảo chiều 23/7, đang đi làm thì bà nhận được tin con giết người, cướp tài sản. Kể từ lúc đó bà cũng không hay biết thêm thông tin nào về Đức nữa. Bao nhiêu năm qua, hai mẹ con Đức sống nương tựa vào nhau, giờ Đức gây tội ác, mẹ Đức như đứt từng khúc ruột. Bao nhiêu năm một mình nuôi con, bà chỉ ước khi về già được dựa vào con, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề An ninh thế giới, ông Phạm Quang Hùng, Chủ tịch thị trấn Thanh Miện cho biết: “Trước khi gây án, Trần Văn Đức chưa có tiền án, tiền sự. Đối tượng mới xuất ngũ dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, sau đó về nhà làm công nhân, gần đây mới chuyển qua nghề giao hàng. Gia đình Đức chỉ có một mẹ một con, mẹ Đức là người rất hiền lành. Việc đối tượng này gây án mạng đã khiến nhiều người rất bàng hoàng”.

Người dân chỉ vị trí hiện trường vụ án.

Ông K. (người dân địa phương) cho biết, chiều 23/7, ông thấy Đức bị công an dẫn giải đến đoạn mương nước cách nhà ông chừng hơn 100m. Hỏi ra mới biết, lực lượng chức năng dẫn giải Đức đến địa điểm đối tượng vứt tang vật của vụ án. Ông K. kể lại: “Sau một lúc tìm kiếm, công an phát hiện ở đám bèo có một chiếc túi, bên trong có chứa túi xách, ví tiền và điện thoại của nạn nhân. Lúc được tìm thấy, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ bật”.

Sau khi tìm được tang vật vụ án, cơ quan công an dẫn giải Đức về trụ sở để lấy lời khai. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đức và chị H. làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty nên sáng 23/7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị H. ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ (thị trấn Thanh Miện) với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay khiến chị H. tử vong. Trước khi rời khỏi hiện trường, Đức lấy đi của nạn nhân một số tài sản.

Công an tỉnh Hải Dương và UBND huyện Thanh Miện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc truy bắt Trần Văn Đức, thủ phạm vụ án giết người, cướp của ngày 23/7 tại thị trấn Thanh Miện. Với sự quyết liệt của lực lượng công an và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, chỉ sau một thời gian rất ngắn kẻ thủ ác đã bị bắt trong khi trên đường trốn chạy. Việc bắt nhanh kẻ thủ ác đã phần nào vơi đi nỗi đau của gia đình nạn nhân, làm cho người dân yên tâm, ổn định tình hình, không hoang mang, lo lắng.