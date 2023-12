"Thành phố 15 phút" đang hình thành để lớn lên

Đồng hành cùng xu hướng này là mô hình được quốc tế gọi là "placemaking" hoặc kiến tạo không gian cho các dự án bất động sản được phát triển trong tương lai, theo báo cáo "Chinh Phục Thành Phố Đang Lên" do Cushman & Wakefield công bố tại TP.HCM chiều 5/12.



Bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, nhấn mạnh 2 hướng phát triển này phải đi cùng với việc phát triển các dự án xanh và bền vững.

"Lĩnh vực bất động sản hiện nay trên thế giới chiếm đến 40% lượng phát thải carbon. Vì vậy, việc phát triển các dự án xanh dựa trên mô hình placemaking và khu phố 15 phút là không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược bất động sản nào cho một thành phố đang phát triển" bà Trang giải thích.

Phú Mỹ Hưng (ảnh) là ví dụ điển hình cho mô hình "thành phố 15 phút" và phát triển xanh. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Trên thế giới, "thành phố 15 phút" là mô hình đô thị được quy hoạch sao cho người dân sinh sống trong khu vực có thể tiếp cận được các tiện ích chính trong khoảng cách từ 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp. Nó sở hữu không gian công cộng cân bằng, phát triển theo định hướng kết nối giao thông công cộng, áp dụng các giải pháp sinh thái, tòa nhà net-zero và các phương pháp quy hoạch khác nhằm tạo ra môi trường đô thị bền vững.



Đặc điểm "xanh" của mô hình là một thành phố phải có rất nhiều khu dân cư mà người ở có thể đi bộ hoặc đạp xe, từ đó giảm sử dụng ô tô cá nhân.

Tại TP.HCM, Phú Mỹ Hưng là ví dụ điển hình cho sự thành công trong việc quy hoạch mô hình này, và điển hình vì có thể là một hình mẫu để tham khảo.

Là do trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng rộng 409ha, được quy hoạch bài bản với nhiều mảng xanh nhiều sắc trải dài xuyên suốt từ bên trong các khu dân cư đến các công viên, khu đi bộ, kênh đào và sông rạch.

Phú Mỹ Hưng sở hữu mật độ không gian xanh đáng nể với tỷ lệ diện tích cây xanh bình quân trên mỗi đầu người lên đến 8,9 m2. Khoảng cách hợp lý giữa các mảng xanh và tiện ích công cộng như trạm xe bus, trường học, siêu thị tạo ra không gian sống hài hòa, hạ tầng được kết nối đầy đủ tiện ích, đáp ứng được nhu cầu sinh sống của người dân.

Thành công của Phú Mỹ Hưng đến từ việc quy hoạch không gian hiệu quả ngay từ những ngày đầu (vì là nơi nguyên thủy không có gì), và công ty phát triển Phú Mỹ Hưng quyết tâm hướng đến phát triển bền vững.

Ý tưởng "thành phố 15 phút" được đề xướng bởi Carlos Moreno, giáo sư Đại học Sorbonne ở Paris, Pháp vào năm 2016. Năm 2021, ông được trao giải thưởng Obel trị giá 100.000 euro dành cho các ý tưởng kiến trúc đóng góp vào sự phát triển của nhân loại trên toàn thế giới. Ý tưởng này bắt nguồn từ thời cổ, trong đó mỗi cộng đồng sống trong phạm vi 1 cái thành có tường thành bao quanh. Hầu hết hoạt động của cư dân được giới hạn trong diện tích của thành. Thời xưa đó không có xe gắn động cơ (không phát thải carbon) và con người sống thân thiện với môi trường.

Trong báo cáo mới này, Cushman & Wakefield cho biết mô hình kiến tạo không gian (placemaking) tập trung phát triển dự án theo định hướng lấy con người làm trung tâm trong mọi khía cạnh. Đây là giải pháp được xem là phù hợp cho đô thị lớn như TP.HCM nhưng không chỉ giới hạn tại thành phố này.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã và đang tìm cách vượt qua các khó khăn, thách thức của thị trường, biết cách hướng đến các vùng lân cận TP.HCM.

Bà Trang cho biết công ty của bà ghi nhận từ năm 2019, do quỹ đất ở nội thành TP.HCM ngày càng cạn, thị trường đã và sẽ tiếp tục dịch chuyển các dự án ra xa so với trung tâm đến bán kính 30km, đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An để hình thành những khu đô thị mới với quy mô hơn 10.000 căn hộ tại mỗi dự án.

Đồng thời, thị trường cũng có xu hướng dịch chuyển xa hơn đối với các phân khúc văn phòng, bán lẻ, khách sạn và công nghiệp. Nghĩa là có dịch chuyển trong hầu hết các phân khúc, vì vậy giúp giảm áp lực quá tải cho khu vực trung tâm.

Về ưu điểm của các dự án xanh, công ty dịch vụ bất động sản này ghi nhận những dự án này mang lại hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp thực hiện. Bởi vì các tòa nhà xanh và thân thiện với môi trường thường có giá bán hoặc thuê cao hơn.

Bà Trang cho biết thêm: "Các dự án này có khả năng phục hồi tốt hơn trong mọi giai đoạn suy thoái của thị trường. Đơn giản là nhiều khách thuê thích các dự án xanh hơn".