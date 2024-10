Ngày 14/10, tại Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009-2024).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị cho Đảng bộ, quân và dân thành phố Đông Hà. Ảnh: T.T

Ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đông Hà trở thành thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Với những nỗ lực vượt bậc, tháng 12/2005, thị xã Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và đến ngày 11/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập thành phố Đông Hà trực thuộc tỉnh Quảng Trị.

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, thành phố Đông Hà gồm 9 phường, tổng diện tích 73,09 km2, dân số 164.228 người, trong đó dân số thường trú là 102.478 người, dân số quy đổi là 61.750 người.

Cán bộ, quân và dân thành phố Đông Hà vui mừng, chụp ảnh lưu niệm trước giờ lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II. Ảnh: Ngọc Vũ.

Thành phố Đông Hà có vị trí quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, nằm trên trục quốc lộ 1A và ngã ba quốc lộ 9 – quốc lộ 1A, là đô thị ở phía Đông của trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các nước Lào, Thái Lan, Myanmar…

Những năm qua cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của thành phố Đông Hà không ngừng được quan tâm đầu tư và phát triển đã làm cho bộ mặt đô thị thay đổi nhanh chóng.

Đông Hà cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh, các đơn vị trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước... Lực lượng lao động ngày càng tăng cả về quy mô và chất lượng, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật không ngừng lớn mạnh là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố.

Một góc đường Hùng Vương, TP.Đông Hà nhộn nhịp, thể hiện đây là đô thị trẻ, năng động, nhiều dư địa để phát triển. Ảnh: Ngọc Vũ.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội của thành phố Đông Hà đều có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục - đào tạo phát triển mạnh về quy mô và chất lượng, dân trí ngày càng được nâng lên. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu. Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. An ninh - quốc phòng được giữ vững, an toàn - trật tự xã hội được đảm bảo.

Ngày 8/8/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị.

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 đã xác định đây là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp của tỉnh và có vị thế cấp vùng Bắc Trung Bộ, là một trong những đô thị động lực trên trục Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thành phố Đông Hà phấn đấu đến đầu năm 2026 (thời điểm dự kiến tổ chức Lễ hội Vì Hoà bình lần thứ 2) sẽ được UNESCO trao chứng nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu".