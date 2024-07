Thành phố lễ hội giữa miền Di sản Tân trào, nơi lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc

Miền Di sản Tân Trào, từ nơi lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc

Được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ cách mạng để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, “Thủ đô giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” Tân Trào là nơi lưu giữ những mốc son trong lịch sử đất nước.

Nơi đây in đậm dấu ấn những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng với các địa danh nổi tiếng như đình Hồng Thái, lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào, cụm di tích ATK Kim Quan...

Tại nơi này, những ký ức lịch sử lắng đọng đã thu hút bao thế hệ người Việt làm nên những hành trình trải nghiệm, thăm viếng, ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Những ký ức ấy đã khiến Tân Trào trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi đến với Tuyên Quang. Chỉ riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào đã đón tới 45.000 lượt khách, chiếm gần 1/3 lượng khách đến Tuyên Quang trong dịp này.

Những giá trị mới đang được hình thành tại miền đất di sản Tân Trào. Nguồn: Flamingo Holdings.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào sẽ được phát triển thành Khu du lịch quốc gia với mục tiêu đến năm 2025 đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt.

Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 2,0 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt khoảng 1.650 tỷ đồng.

Với sự phát triển thần tốc của cơ sở hạ tầng, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào sẽ không chỉ hoàn thành, mà chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức rất cao so với kế hoạch. Hiện tại, đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ đã thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Tuyên Quang từ 2,5 giờ hiện nay xuống còn hơn 1 giờ, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến Tân Trào.

Với tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025, du lịch Tân Trào đón nhận thêm các cơ hội mới khi du khách rút ngắn được thời gian di chuyển, chọn lựa được nhiều điểm dừng chân hơn trên hành trình khám phá vùng Đông Bắc.

Đến thành phố lễ hội sôi động của thời đại

Trên con đường vươn mình trở thành Khu du lịch Quốc gia, thành điểm đến hấp dẫn thu hút và giữ chân những người say mê du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc gìn giữ và phát huy giá trị của “kho báu” ký ức cách mạng hào hùng, du lịch Tân Trào xác định đẩy mạnh thêm việc khai thác các giá trị văn hóa, các lễ hội truyền thống, tâm linh của địa phương và đặc biệt, phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc riêng của vùng di sản này.

Với tầm nhìn chiến lược, nhận định rõ những sắc màu văn hóa đa dạng và sôi động sẽ tạo nên sức hút mới cho miền di sản Tân Trào, thúc đẩy kinh tế địa phương. Đồng thời lan tỏa những ký ức lịch sử quý báu đến được đông đảo hơn những người dân Việt Nam cũng như du khách quốc tế, Flamingo Heritage Tân Trào City - một thành phố lễ hội sôi động do chủ đầu tư Flamingo Holdings đầu tư đang thành hình tại nơi này, mang đến một hệ thống phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Là một trong các dự án tâm huyết của chủ đầu tư Flamingo Holdings, Flamingo Heritage Tân Trào City sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, mang đến cho du khách cơ hội có những hành trình ngược dòng thời gian, được hòa mình trong không gian nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm giá trị lịch sử - văn hóa.

Thành phố lễ hội sôi động Flamingo Heritage Tân Trào City. Nguồn: Flamingo Holdings

Đến với Flamingo Heritage Tân Trào City, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều lễ hội đặc sắc của địa phương như Lễ hội Cầu mùa, Lễ hội Cầu may, Lễ hội rước Lồng đèn Khổng lồ, Lễ hội Pháo hoa…

Những lễ hội này và hàng loạt lễ hội, sự kiện trình diễn đa dạng được chủ đầu tư Flamingo chú trọng tổ chức không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng, mà còn tạo cơ hội để du khách được hòa mình vào các sinh hoạt văn hóa bản địa, cảm nhận sâu sắc những nét đẹp trong cuộc sống và những giá trị đã được trao truyền qua nghìn đời của người dân địa phương.

Tuân thủ các nguyên tắc phát triển hài hòa với bảo tồn, mang phong cách kiến trúc nghỉ dưỡng xanh, đậm nét nghệ thuật tinh tế đã khẳng định được thương hiệu theo thời gian, Flamingo Heritage Tân Trào City là nơi trải nghiệm lý tưởng dành cho những du khách trong hành trình nghỉ dưỡng, có mong muốn tìm kiếm thêm các giá trị văn hóa để bồi đắp cho kho tàng tri thức và đời sống tinh thần của bản thân mình.

Đến thời điểm này, Flamingo Heritage Tân Trào City đã hoàn thành cơ bản hạ tầng khung, hoàn thành nhà đón tiếp và đang nhanh chóng hoàn thành các hạng mục như khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…

Không gian văn hóa – nghệ thuật giàu cảm xúc tại Flamingo Heritage Tân Trào City. Nguồn: Flamingo Holdings.

Đặc biệt, mọi công trình trong thành phố đều sẽ được biến thành những góc check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào City.

Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

Thành phố lễ hội sôi động Flamingo Heritage Tân Trào City – điểm nhấn mới của du lịch Tân Trào, sẽ là thỏi nam châm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch cho Tân Trào, là vùng đất tự hào không chỉ bởi quá khứ hào hùng mà còn là nơi vẻ đẹp, không khí lễ hội sôi động cùng những tiện nghi đẳng cấp hội tụ, mang đến sinh khí mới bắt nguồn từ những giá trị vĩnh cửu, là nơi bất động sản không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.