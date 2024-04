Thanh toán bằng Muadee by HDBank: 50.000 đồng cũng được trả góp

Cuộc sống luôn có những ngày đầy bất ngờ. Giữa tháng bỗng dưng hết tiền, bột giặt, nước tương, lương thực, mỹ phẩm, tã bỉm, sữa cho con.... hết cùng một lượt. Những đợt giảm giá sốc trên các sàn thương mại điện tử, hay từ các thương hiệu lớn cũng là dịp mà khách hàng không thể bỏ lỡ để "săn" ngay món đồ yêu thích theo cách thật tiết kiệm. Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, thẻ trả góp Muadee by HDBank chấp nhận chuyển đổi trả góp cho các hoá đơn chỉ từ 50 nghìn đồng



Khách hàng có thể dùng thẻ để mua sắm online và offline với hạn mức tín dụng lên đến 30 triệu đồng, chỉ cần 5 phút đăng ký tài khoản online, không cần chứng minh thu nhập.

Trong khi hầu hết các ví điện tử hay thẻ tín dụng hiện nay chỉ duyệt chuyển đổi trả góp cho các khoản chi từ vài triệu đồng, gây trở ngại cho khách hàng trong các khoản chi giá trị thấp, thì giải pháp trả góp cho các hoá đơn có giá trị chỉ từ 50 nghìn đồng từ Muadee by HDBank được nhiều nguời ví như mưa mùa nắng hạn.



Ra mắt từ đầu năm 2023, Thẻ trả góp Muadee by HDBank giải pháp thanh toán "Mua trước trả sau" trên ứng dụng Muadee by HDBank do ngân hàng HDBank phát triển. Thẻ trả góp Muadee phát hành dưới dạng phi vật lý.

Thẻ trả góp Muadee sẽ tự động chuyển đổi trả góp thành 3-4 kỳ thanh toán cho mọi giao dịch từ 50 nghìn đồng. Người dùng có thể tất toán trước kỳ hạn mà không mất phí. Trong suốt quá trình sử dụng, khách hàng không phải chịu phí mở thẻ, phí thường niên hay lãi suất, ngoại trừ một khoản phí nhỏ là phí giao dịch, phí này thường dao động từ 2-4% trên tổng giá trị hóa đơn.

Với thẻ trả góp Muadee, người dùng có thể trả góp online bằng cách chọn phương thức Visa và nhập số thẻ trả góp Muadee, hóa đơn sẽ được chuyển đổi trả góp 3 tháng trên ứng dụng Muadee.

Nếu mua sắm trực tiếp tại các thương hiệu liên kết với Muadee by HDBank người dùng chỉ cần quét mã QR.

Khách hàng có thể theo dõi lịch thanh toán các đơn hàng, hạn mức mua sắm, thanh toán khi đến kỳ và thoải mái mua sắm, trả góp mọi lúc mọi nơi.

Thẻ trả góp Muadee đang có chương trình: Ưu đãi hoàn tiền đến 200 nghìn đồng, không giới hạn lượt dùng. Giảm đến 1 triệu đồng khi trả góp 100% qua thẻ trả góp Muadee trên website FPT Shop, và rất nhiều ưu đãi độc quyền khác trên Tiki, Sendo,... Như vậy, người dùng thẻ trả góp Muadee thoải mái trả góp không lãi, lại thêm tiết kiệm.

Để mở tài khoản Muadee, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng Muadee by HDBank, 5 phút đăng ký online với 2 bước nhanh chóng. Sau khi được duyệt tài khoản, khách hàng thoải mái mua sắm và trả góp ngay mà không cần chờ đợi.

Mở thẻ trả góp Muadee tại: https://muadee.onelink.me/3voZ/tp43vzid