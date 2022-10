Trải nghiệm cuộc sống đa kết nối tại The Classia

Kết nối với thiên nhiên



Mang triết lý kết nối con người với thiên nhiên vào thiết kế, The Classia là nơi các cư dân tinh hoa tận hưởng những trải nghiệm sống tươi đẹp mỗi ngày trong không gian sống tràn ngập sắc xanh.

Theo đó, Tập đoàn Khang Điền thiết kế bao quanh dự án khu vườn chạy dọc theo con kênh xanh Rạch Gò Lớn đầy lãng mạn. Mảng xanh kết hợp giữa hoa lá và dòng nước mát là "máy điều hòa nhiệt độ organic" tại The Classia - nơi các cư dân được đắm chìm vào sự bình yên của cỏ cây, sông nước và những làn gió mát lành để cả ngày đều luôn hứng khởi.

Cư dân The Classia tận hưởng thiên nhiên xanh mát trong chính không gian sống.

Đa dạng tiện ích gắn kết cộng đồng tinh hoa

Số lượng sản phẩm rất giới hạn - chỉ 176 căn được xây dựng sát nhau nên mọi người dễ dàng kết nối cộng đồng ưu tú, đồng điệu, cùng đẳng cấp.

Ngoài ra, Tập đoàn Khang Điền cũng bố trí nhiều tiện ích nội khu như vườn BBQ, khu leo núi, chòi thư giãn, vườn nghỉ, hồ bơi, sân tennis trên cao… tạo không gian tổ chức các hoạt động giải trí và luyện tập thể thao chung, vì thế cư dân có dịp giao lưu, kết nối với nhau. The Classia là nơi ông bà tìm được bạn cùng tuổi nghỉ hưu tản bộ mỗi sáng; cha mẹ gặp gỡ những đối tác thành đạt ; con trẻ được cùng bạn bè vui chơi, cùng lớn lên trong môi trường văn minh và thân thiện.

The Classia đáp ứng nhu cầu sống kết nối của giới thành đạt tại Thành phố mới Thủ Đức.

Vị trí thuận tiện kết nối nhiều điểm đến trung tâm



The Classia là mảnh ghép hoàn hảo trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Tập đoàn Khang Điền phát triển, kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như đường Võ Chí Công, kế cận vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu và nút giao cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các cư dân chỉ cần 10 - 15 phút để đến trung tâm quận 1, Thủ Thiêm và Phú Mỹ Hưng hay dễ dàng đến các "toạ độ du lịch" phía Đông như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…

Ngoài ra, The Classia kết nối với các tiện ích nội khu phong phú như Trường mầm non Blue Sky, mini - mart, café, hệ thống shophouse… và các tiện ích ngoại khu như Đại học Fulbright, Đại học FPT, Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH, Golf Rạch Chiếc, Trung tâm hành chính Thủ Thiêm, các khu đại đô thị khác… đáp ứng nhu cầu sống đầy đủ tiện nghi của giới thành đạt.

The Classia hiện đang được bàn giao từ tháng 10.2022 và miễn phí quản lý đến hết 31.12.2024.

The Classia là một nơi thu hút tầng lớp doanh nhân, tri thức, chuyên gia và giới đầu tư. Trong tương lai, The Classia cùng với các khu dân cư chất lượng cao do Tập đoàn Khang Điền phát triển trước đó, sẽ góp phần tạo nên cộng đồng cư dân tinh hoa tại Thành phố Thủ Đức.