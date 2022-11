The Classia thiết kế nhà cao cửa rộng, chiều lòng giới thượng lựu

Giới thượng lưu đầu tư vào phong cách sống



Shahab Karmely - Nhà sáng lập KAR Properties - người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực BĐS tại New York khẳng định "Khi người giàu mua nhà, họ đầu tư vào lối sống". Đặc biệt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư mà còn thể hiện chất sống, gu thẩm mỹ cũng như khẳng định vị thế và đẳng cấp của gia chủ.

Trong đó, kiến trúc của ngôi nhà được giới thượng lưu đặc biệt chú trọng. Bởi lẽ ngôi nhà còn được xem là "món trang sức" đẳng cấp mà những chủ nhân danh giá sở hữu. Đặc biệt, tầng lớp thượng lưu thường ưu ái những thiết kế hàm chứa dấu ấn lịch sử hay di sản văn hóa mang vẻ đẹp trường tồn theo thời gian.

The Classia - Thiết kế chắt lọc sự tinh hoa của phong cách Tân cổ điển

Vừa mở bán đợt 1, dự án The Classia gồm 176 căn nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu do Tập đoàn Khang Điền phát triển là lựa chọn đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của giới thượng lưu. Điểm nhấn làm nên nét độc đáo của The Classia là thiết kế mái ngói Mansard xám xanh đặc trưng của kiến trúc Tân cổ điển, lấy cảm hứng từ những cung điện mang vẻ đẹp trường tồn tại Pháp. Với hình chóp vươn cao, uy nghi như vương miện, mái ngói Mansard là hiện thân cho sự cao quý của tầng lớp hoàng gia và thể hiện nét kiêu hãnh của giai cấp quý tộc châu Âu xưa.

Thiết kế Tân cổ điển sang trọng với mái Mansard xám xanh vững chãi, gợi nhớ khung trời Châu Âu lãng mạn.

Quan niệm "nhà cao cửa rộng" từ xưa đã được giới thượng lưu ưu ái, dùng để chỉ không gian sống an toàn, trong lành, đong đầy vượng khí. Tại The Classia, "nhà cao cửa rộng" được ứng dụng trong thiết kế với hệ trần nhà cao 3,4 - 4,5m, kết hợp cùng cửa chính lớn bằng kính, có độ rộng tối thiểu 1,6m giúp ngôi nhà đón tối đa gió và ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, cửa sổ rộng giúp đón nhiều vận may, sinh khí luân chuyển khắp nhà.

Độ thông tầng cao, tạo không gian rộng và thoáng đãng.

Bên cạnh đó, các ngôi nhà tại The Classia được thiết kế các mảng xanh với khoảng sân vườn trước và sau nhà, không gian rộng rãi bên trong nhà giúp gia chủ dễ dàng bố trí và thể hiện cá tính riêng trong từng thiết kế nội thất.



Sự kết hợp chỉn chu đến từng chi tiết của những đường nét phù điêu tinh tế, đá hoa cương vàng nhạt, đá granite lót đường đậm chất cổ điển… đã mang đến diện mạo sang trọng và quý phái của The Classia. Dạo quanh nơi đây, cư dân như bước đi trên những con phố lãng mạn pha chút kiêu kỳ, lãng mạn của thành phố Nice – xứ sở quanh năm rực nắng của miền nam nước Pháp.

Gia chủ có thể thiết kế nội thất phù hợp với cá tính và sở thích riêng.

Tại The Classia, không gian xanh của những khu vườn nhỏ xinh được bố trí xen kẽ khắp các dãy nhà. Sau một ngày làm việc, cư dân sẽ tìm thấy những giây phút ấm áp, quây quần bên gia đình ở vườn BBQ, hay ngắm nhìn con trẻ vui chơi tại khu leo núi, hồ bơi trẻ em. Hiện hạ tầng và hệ tiện ích hiện đại như hồ bơi tràn, sân tennis trên cao, vườn thư giãn… đã xây dựng hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân.