Thanh tra Bộ Xây dựng "chỉ ra" vi phạm tại 2 dự án nghìn tỷ, Bộ GTVT nói gì?

Bộ GTVT lên tiếng

Thanh tra Bộ Xây Dựng đã có kết luận thanh tra về 2 dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng tại TP.Hà Nội do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long (BQL DA Thăng Long) quản lý dự án.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một số vi phạm tại dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội đã được đưa vào khai thác. Ảnh: Nam Phương

Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm nêu trong kết luận thanh tra. Đồng thời, chỉ đạo BQL DA Thăng Long và các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục vi phạm theo quy định pháp luật

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Bộ GTVT cho biết, điều quan trọng là kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng phải được gửi về Bộ GTVT, sau đó, Bộ GTVT sẽ tiến hành họp và triển khai theo đúng quy trình về những nội dung trong kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng.

Đánh giá về nội dung của kết luận thanh tra, đại diện Bộ GTVT cho hay, đây là kết luận thanh tra chuyên ngành là một trong những hoạt động về quản lý để kịp thời phát hiện và phòng ngừa những sai phạm. Nội dung hiện nay chỉ ra một số vi phạm và khắc phục.

"Về xử lý trách nhiệm, Bộ GTVT cũng sẽ tiến hành rà soát theo quy trình để xác định mức độ vi phạm, sau đó giao cho các cơ quan xử lý, đại diện Bộ GTVT cho biết.

Được biết, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban QL DA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư; Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT là cơ quan thẩm định dự án. Dự án này được phê duyệt vào tháng 9/2013.

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là năm 2018, sau đó được gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình vào tháng 12/2021.

Dự án cầu cạn Mai Dịch - nam Thăng Long có tổng chiều dài 5,36 km, quy mô 4 làn xe, chạy qua địa bàn Q.Cầu Giấy và Q.Bắc Từ Liêm, có tổng vốn đầu tư hơn 5.343 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Trong đó, nguồn vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 20,59 tỉ yên, tương đương 4.525 tỉ đồng; và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam là 817 tỉ đồng.

Dự án cầu cạn Mai Dịch - nam Thăng Long có tổng chiều dài 5,36 km. Ảnh: Nam Phương

Tại dự án này, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý dự án này của BQL DA Thăng Long.

Theo đó, những vi phạm được chỉ ra là do công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng sai sót, làm tăng giá trị dự toán các gói thầu lên hơn 27 tỉ đồng.

Trong đó, tính sai tăng khối lượng đá dăm đệm móng bãi chứa dầm đúc sẵn dẫn đến sai tăng hơn 854 triệu đồng; tính trùng 2 lần cát đắp trả hố móng dẫn đến sai tăng gần 1,5 tỉ đồng; áp giá nhân công không đúng làm sai tăng hơn 2,6 tỉ đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm

Bên cạnh những nội dung nêu trên, dự án còn bị tính sai thí nghiệm mẫu đất làm sai tăng hơn 2,3 tỉ đồng; tính sai tăng khối lượng phụ gia hơn 2,4 tỉ đồng; tính thừa bu lông thép dẫn đến sai tăng gần 1,1 tỉ đồng; áp định mức ván khuôn thép cột chống gỗ làm sai tăng hơn 3,8 tỉ đồng; tính thừa chi phí máy bơm bê tông dẫn đến sai tăng hơn 3 tỉ đồng; áp giá nhựa đường sai tăng hơn 2,1 tỉ đồng…

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra vi phạm trong công tác lựa chọn nhà thầu của BQL DA Thăng Long là không đăng tải công khai trên báo đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long có sử dụng nhà thầu nước ngoài nhưng Ban QL DA Thăng Long không thông báo cho cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan trong thời hạn 30 ngày trước khi chuyên gia kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam; không báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về công tác quản lý sử dụng chuyên gia…



Các nhà thầu nước ngoài thi công dự án như Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui; Công ty Tokyu Construction Co., Ltd; Công ty Taisei Corporation; Công ty Oriental Consultants Global Co., Ltd; Công ty Katahira & Engineers International vi phạm quy định, không báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý Việt Nam.

Đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Thế Anh

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra về vấn đề mua bảo hiểm cho người lao động trên công trường, Nghị định 119 năm 2015 quy định mức tối thiểu là 100 triệu đồng/người, nhưng các nhà thầu thi công dự án như Công ty CP 412, Công ty CP 423, Công ty CP Licogi 12, Công ty TNHH Hải Ánh chỉ mua bảo hiểm cho người lao động trên công trường với số tiền bảo hiểm 10 - 20 triệu đồng/người/vụ là sai hạn mức quy định.

Ban QL DA Thăng Long khởi công xây dựng công trình nhưng không thông báo thời điểm khởi công, không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng công trình cho cơ quan xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ. Tại thời điểm thanh tra vào tháng 3.2022, dự án vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ gần 3 tháng.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài (dự án nhóm B, công trình cấp đặc biệt) có vốn đầu tư hơn 2.031 tỉ đồng, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, BQL DA Thăng Long quản lý dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều vi phạm, dẫn đến làm sai tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỉ đồng.



Với những phát hiện nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo BQL DA Thăng Long và các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan các vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra; chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình, nghiệm thu, thanh toán theo quy định pháp luật.