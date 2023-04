Theo thông tin, đoàn thanh tra làm việc trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Cụ thể kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ xem xét kiểm tra một số dự án đầu tư xây dựng cầu, đường, cảng và một số hạng mục khác tại các địa phương trong tỉnh. Theo đó, các hạng mục và công trình được thanh tra gồm: Cầu Mỹ Thái vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên; dự án đầu tư xây dựng công trình cảng hành khách Rạch Giá; công trình đường bộ ven biển Hòn Đất đi Kiên Lương; công trình đường 3/2 nối dài (Rạch Giá) tất cả những công trình này do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Một trong những công trình nằm trong kế hoạch thanh tra tại Kiên Giang. Ảnh: CTV.

Các công trình kè Kênh Nhánh và đường (từ Cầu 3 tháng 2 đến đường Tôn Đức Thắng); kè đường Nguyễn Thái Học và kè đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Kênh Nhánh đến cống Kênh Nhánh) do UBND TP.Rạch Giá làm chủ đầu tư.

Đầu tư xây dựng quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, do Sở Văn hóa thể thao làm chủ đầu tư.

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Du tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So và Hồ Hoa Mai, do Sở Du lịch làm chủ đầu tư.

Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Đầu tư bảo vệ phát triển bền vững Vườn Quốc gia Phú Quốc, giai đoạn 2016-2020 do Vườn Quốc gia Phú Quốc làm chủ đầu tư. Xây dựng, sửa chữa Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang do Trường Cao đẳng làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, còn có các công trình của các huyện, thành phố như: Hà Tiên, Phú Quốc, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành, U Minh Thượng, Giang Thành, An Biên, An Minh Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo 9 huyện, thành phố và 10 đơn vị, sở ngành có các công trình liên quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra.