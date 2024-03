Thành viên Backstreet Boys đến Việt Nam đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2024

Nick Carter mở màn world tour tại TP.HCM

Mới đây, Nick Carter (thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys) đã đăng tải trên trang cá nhân thông tin cụ thể về lịch trình world tour (chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới) mang tên Who Am I năm 2024. Theo đó, Việt Nam là địa điểm đầu tiên anh dừng chân tại châu Á. Concert dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 21/5 tới.

Thông tin Nick Carter tới Việt Nam biểu diễn nhanh chóng được người hâm mộ chào đón, đặc biệt là những khán giả thuộc thế hệ 8x, 9x. Vào những năm 1990, Nick Carter là một trong những thành viên được yêu thích nhất của ban nhạc Backstreet Boys bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Năm 1999, Nick từng đứng ở vị trí số một trong danh sách Những người nổi tiếng nhất ở độ tuổi dưới 21 của tạp chí Teen Scene, anh cũng lọt Top 50 người đẹp nhất thế giới của tạp chí People năm 2000; Top ngôi sao độc thân quyến rũ nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2007.

Nick Carter sẽ tới Việt Nam vào tháng 5 tới. (Ảnh: FBNV)

Nick gia nhập Backstreet Boys khi mới 12 tuổi. Cùng các thành viên Brian Littrell, Howie Dorough, A. J. McLean, Kevin Richardson, anh trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với hàng loạt bản "hit" như: I want it that way; Larger than life; As long as you love me; Everybody... Theo thống kê, Backstreet Boys đã bán được trên 130 triệu album trên toàn thế giới, riêng tại Mỹ là 38 triệu album. Đây cũng là ban nhạc nam bán được nhiều album nhất thế giới và kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ năm 1997 đến 2005 (khoảng 533,1 triệu USD).

Năm 2002, Nick bắt đầu sự nghiệp solo của mình và gặt hái được một số thành công nhất định. Album Now or Never của anh đứng ở 1 vị trí số 17 trong bảng xếp hạng Billboard 200 và giành được danh hiệu đĩa nhạc vàng.

Ca khúc "As Long As You Love Me" của nhóm nhạc Backstreet Boys. (Clip: Backstreet Boys)

Tour diễn Who I Am đánh dấu sự trở lại của Nick Carter với tư cách nghệ sĩ solo sau 7 năm. Sau khi hoàn thành những chặng đầu tiên tại Mỹ, Canada cùng một số nước Nam Mỹ trong năm 2023, anh tiếp tục đưa concert đến với khu vực châu Á và châu Âu.

Việc Nick Carter chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên tại Châu Á là điều dễ hiểu khi những năm qua, các ban nhạc Pop đình đám thập niên 90 như A1, Blue, Westlife đều có những đêm diễn thành công tại đất nước hình chữ S. Năm 2011, nhóm nhạc Backstreet Boys cũng mang tour This Is Us tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được công chúng đón nhận cuồng nhiệt.