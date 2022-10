BTS - ban nhạc nam lớn nhất của K-Pop mới đây đã thông báo tất cả các thành viên trong nhóm sẽ đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc. Người đầu tiên thực hiện nghĩa vụ này là Jin, anh sẽ tham gia quân đội vào cuối tháng 10.

Như vậy, BTS sẽ tạm thời ngưng hoạt động với tư cách là một nhóm nhạc. Tuy nhiên, "cả công ty và các thành viên của BTS đều mong muốn được tái hợp thành một nhóm lần nữa vào khoảng năm 2025, khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ," hãng Bighit Music cho biết.

BTS sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: IT).

"Các thành viên của BTS hiện đang chuẩn bị kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thành viên nhóm Jin sẽ bắt đầu quá trình này, ngay sau khi lịch trình phát hành solo của anh kết thúc vào cuối tháng 10. Sau đó, anh sẽ tuân theo thủ tục nhập ngũ của chính phủ Hàn Quốc. Các thành viên khác của nhóm dự định thực hiện nghĩa vụ quân sự dựa trên kế hoạch cá nhân của riêng họ," Bighit cho biết trong một thông cáo.

"Với việc phát hành album kép đầu tiên của họ vào đầu năm nay, điều này đã mở ra một con đường cho phép các thành viên có thời gian thực hiện các dự án cá nhân. Là một phần của đại gia đình Hybe, chúng tôi ủng hộ và khuyến khích các nghệ sĩ của mình dành thời gian để khám phá những sở thích độc đáo riêng và thực hiện nghĩa vụ bằng cách phục vụ đất nước mà họ gọi là quê hương", hãng nói thêm.

Thành viên nào của BTS sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu tiên?

Cuối tuần qua, ban nhạc đã gây chú ý với buổi hòa nhạc miễn phí lớn tại Busan, ủng hộ nỗ lực tổ chức Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 của thành phố cảng phía Nam Hàn Quốc. Công ty quản lý Hybe Entertainment tính toán buổi hòa nhạc đã thu hút được hơn 50 triệu người xem.

"Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" - tên buổi hòa nhạc không chỉ là một ca khúc trong album mới nhất của họ mà đó là một lời hứa, còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra trong những năm tới từ BTS", Bighit cho hay.

Ban nhạc được thành lập vào năm 2013 và thành công vang dội vào năm 2016. Quyết định nhập ngũ của BTS giúp tháo gỡ một tình huống "khó khăn" cho Chính phủ Hàn Quốc. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả nam giới dưới 30 tuổi tại đất nước này.

Trong những năm qua, một số trường hợp miễn trừ đã được áp dụng. Đơn cử như vận động viên đoạt huy chương Thế vận hội và Đại hội thể thao châu Á, nhạc công nhạc cổ điển và vũ công đoạt giải cao nhất tại các cuộc thi nhất định, cho phép họ ngừng tham gia hoặc chỉ phục vụ trong thời gian ngắn hơn bình thường. Quốc hội Hàn Quốc hiện đang tranh luận về một dự luật sẽ rút ngắn nghĩa vụ quân sự đối với các ngôi sao K-pop.

Các chính trị gia đã tranh cãi về việc biến BTS trở thành ngoại lệ K-Pop đầu tiên và đầu năm nay thậm chí còn thảo luận về một số hình thức nghĩa vụ quân sự nhẹ nhàng hơn mà cả nhóm có thể thực hiện.



Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup đã phát biểu tại một phiên họp quốc hội. Ông cho hay, bằng cách cho phép BTS phục vụ nghĩa vụ quân sự trong thời gian ngắn, quân đội có thể phục vụ lợi ích quốc gia mà không ảnh hưởng đến nguồn nhân lực vốn đã bị thu hẹp do tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc.

Ông Lee nói: "Ngay cả khi họ gia nhập quân đội, sẽ có cách để họ có cơ hội luyện tập và biểu diễn cùng nhau nếu có các buổi biểu diễn ở nước ngoài. Khi nhiều người đánh giá cao việc các nghệ sĩ phục vụ trong quân đội, điều đó có thể giúp tăng mức độ nổi tiếng của họ hơn nữa".

Vào tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Hàn, các thành viên ban nhạc nói rằng, họ sẽ tạm ngừng hoạt động. Nhưng trong vòng vài giờ, Hybe đã đưa ra một tuyên bố rằng, tác phẩm "gián đoạn" là một bản dịch sai tiếng Anh. Thay vào đó, họ sẽ dành thời gian để theo đuổi các dự án solo.

Jin - thành viên lớn tuổi nhất của nhóm BTS, anh bước sang tuổi 30 vào ngày 4/12 đã thông báo trong buổi biểu diễn ở Busan rằng, anh sẽ sớm phát hành một đĩa đơn "với một người mà tôi luôn thực sự thích".