Thảo Ahri - Bùng nổ bảng xếp hạng The Talent of Kingme Thảo Ahri - Bùng nổ bảng xếp hạng The Talent of Kingme

Vượt giai đoạn stress, tìm bản thân trong nghệ thuật biểu diễn, Thảo Ahri bắt đầu đối mặt thử thách chinh phục ước mơ và đam mê của mình.

Thảo Ahri (tên thật là Phương Thảo) một cô đam mê với ngành công nghệ ô tô nhưng lại bén duyên với ngành giải trí, đặc biệt là TikTok LIVE. Cô nàng đa tài sở hữu năng khiếu ăn nói vô cùng duyên dáng, hài hước, cung với ngoại hình xinh xắn là điểm cộng lớn giúp cô thu hút nhiều xem. Thảo Ahri (ID TikTok: puntheo23). Là sinh viên Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghệ, cô vẫn cháy hết mình với ngành đã chọn và không bỏ bê việc học. Thảo Ahri đạt thành tích cao ở những cuộc thi tài năng về lĩnh vực thể thao như điền kinh, bóng chuyền, nhảy sào, cờ vua.

Với nhiều trở ngại trong cuộc sống, Thảo gác lại đam mê của mình để lần đầu thử sức với công việc livestream trên nền tảng TikTok LIVE. Thu nhập từ công việc Idol LIVE đã khiến cô có động lực ngày càng nhiều và cũng dần xem công việc ấy là niềm đam mê thứ hai.

Thảo chia sẻ: "Công việc tôi mà tôi đang cố gắng từng ngày và đang theo đuổi là một công việc làm chủ được thời gian và có thu nhập không giới hạn. Ngoài ra, nó giúp tôi nhìn nhận được điều mới lại cũng như bản thân tôi đã dần cởi mở và vui vẻ hơn". Tuy chỉ mới bắt đầu livestream trên nền tảng TikTok trong hơn 2 tháng nhưng Thảo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với lối nói chuyện duyên dáng, vô cùng hài hước, nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ người xem. Người xem khen cô luôn giữ được sự tươi mới, nhiều năng lượng và luôn thay đổi tìm kiếm những nội dung LIVE hấp dẫn.

Năng lượng tích cực của Thảo mỗi khi cô nàng xuất hiện trên mỗi phiên LIVE điều là những điểm mạnh lớn trong lòng người xem. "Tôi cảm thấy đây là một công việc khá thú vị, giúp cho tôi có một khoản thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống và gia đình", Thảo chia sẻ Thảo Ahri xinh đẹp duyên dáng ở tuổi 19. Tháng 12.2023, Thảo xuất sắc là Á Quân 1 của cuộc thi tài năng trẻ "The Talent of KingMe" do TCN KING MEDIA tổ chức. Thảo bày tỏ cảm xúc: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, thành công hiện tại của tôi không đến từ sự ngẫu nhiên hay may mắn, đó là tình yêu thương, ủng hộ của khán giả và nỗ lực của êkíp. Tôi rất biết ơn về điều đó".

Thảo thừa nhận rằng hiện tại cô vẫn đang cố gắng từng ngày, chau chuốt hình ảnh hơn và nghĩ ra nhiều nội dung mới lạ, hấp dẫn để phục vụ khán giả trên các phiên LIVE của mình. JinT nói loạt va vấp, khó khăn phải đối mặt giúp cô mạnh mẽ hơn, phải cố gắng nhiều hơn nữa vì gia đình và vì bản thân mình.

Tham khảo thêm Nữ sinh chọn ngành, nhớ ngay lời Tiktoker gọi tên "ngành vô dụng nhất"

TikToker sẽ giúp nhà vườn Thủ Đức bán hoa Tết