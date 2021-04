Thay đổi quan trọng nhất trên iOS 14.5 dành cho iPhone 11

Với việc Apple bắt đầu giúp dễ dàng kiểm tra pin iPhone như thế nào với iOS 11.3, thật sự không có lý do nào để không cập nhật. Tất cả những gì người dùng phải làm là nhấn Settings > Battery > Battery Health và có thể xem dung lượng pin tối đa của iPhone, đảm bảo Optimized Battery Charging được bật để cung cấp cho người dùng nhiều thời lượng pin nhất có thể và kiểm tra đối với thông báo nhỏ “you’re screwed” từ Apple nếu pin đã xuống cấp đến mức bắt đầu ảnh hưởng đến hiệu suất iPhone.

Thời gian iOS 14.5 tiến hành hiệu chuẩn lại thông báo pin trên iPhone 11 series khoảng vài tuần.

Tuy nhiên, sau khi cài đặt iOS 14.5, người dùng có thể thấy một lời nhắc mới với nội dung “Your battery health reporting system is recalibrating Maximum Capacity and Peak Performance Capability. This process may take a few weeks. Learn more...”.

Nếu không thấy thông báo này, người dùng đừng lo lắng bởi nó sẽ chỉ hiển thị nếu người dùng sở hữu iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max, vì đó là giải pháp của Apple để điều chỉnh ước tính pin không chính xác cho những chiếc iPhone này từ các phiên bản iOS trước.

Dưới đây là cách quá trình hiệu chỉnh diễn ra như thế nào: Thiết bị của người dùng sẽ hiển thị thông báo đó trong tối đa vài tuần và trong thời gian này, có thể người dùng sẽ không thấy bất kỳ cảnh báo nào về pin đã xuống cấp trong khi iOS hoạt động. Thiết bị có thể chỉ đơn giản là không thể đưa ra đề xuất nếu không có đánh giá chính xác hơn về dung lượng tối đa của pin, và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất iPhone.

iOS 14.5 sẽ giúp iPhone 11 series hiển thị thông báo pin chuẩn hơn.

Khi quá trình hiệu chỉnh hoàn tất, người dùng sẽ thấy tính năng Maximum Capacity được cập nhật và bất kỳ cảnh báo nào có thể đến từ với nội dung: “Recalibration of the battery health reporting system was not successful. An Apple Authorized Service Provider can replace the battery free of charge to restore full performance and capacity. More about service options...”. Trong trường hợp này, Apple mô tả điều đó không có nghĩa là iPhone sẽ phát nổ hoặc gặp bất cứ điều gì, thay vào đó người dùng có thể được thay pin miễn phí nếu iPhone vẫn được bảo hành thông thường, AppleCare .... Người dùng cần trao đổi với bộ phận hỗ trợ của Apple để xem các tùy chọn của mình là gì.

Bên cạnh đó, Apple cũng lưu ý: “Người dùng cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple nếu trước đó họ đã trả tiền để bảo dưỡng pin hết hạn bảo hành cho iPhone 11, 11 Pro hoặc 11 Pro Max của mình sau khi thấy thông báo tình trạng pin bị suy giảm hoặc gặp hiện tượng pin không mong muốn”.