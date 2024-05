Thầy giáo dạy Toán chỉ lỗi sai bài thi vào lớp 10 mà 90% học sinh mắc phải

Hướng dẫn ôn thi môn Toán vào lớp 10

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy giáo dạy Toán Nguyễn Mạnh Cường đã có những chia sẻ về cách ôn thi vào lớp 10 cũng như chỉ ra những lỗi sai mà hầu hết các thí sinh hay mắc phải.

Thầy Nguyễn Mạnh Cường, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Toán là một trong 3 môn học mà học sinh cần phải hoàn thành trong kỳ thi tuyển vào lớp 10. Đây cũng là một môn học mà rất nhiều học sinh có những băn khoăn, lo lắng mặc dù cấu trúc đề thi về cơ bản đều mang tính ổn định qua các năm. Thầy Cường có một số lời khuyên cho các em như sau:

Trước hết, cần hệ thống lại các kiến thức môn Toán theo các chuyên đề, thông thường chúng ta nên dùng sơ đồ tư duy cho dễ nhớ. Việc nắm chắc các định nghĩa, định lý, tính chất là cực kỳ quan trọng – giống như trang bị vũ khí cho chiến sỹ trước khi ra chiến trường vậy.

Các chuyên đề nên tương ứng các phần kiến thức trong các câu hỏi của đề thi: biểu thức chứa căn, phương trình và hệ phương trình, giải toán bằng lập phương trình và hệ phương trình, hàm số, bất đẳng thức, đường tròn, nón - trụ - cầu.

Ví dụ về việc sử dụng Sơ đồ tư duy khi hệ thống kiến thức về Hình học.

Ở giai đoạn cuối của chu trình ôn thi và đặc biệt là khi gần đến ngày thi, học sinh nên luyện đề để củng cố kiến thức, căn chỉnh được thời gian làm bài, tiếp xúc thêm với nhiều dạng bài. Các đề cần được chọn theo dạng thức đề mà Sở GDĐT đã công bố, có đáp án chuẩn, và có thêm phân tích về cách suy nghĩ, xử lí bài toán, điều đó sẽ giúp chúng ta phát triển và củng cố tư duy.

Bên cạnh đó, khi làm đề thi vào lớp 10, học sinh cần tránh các sai lầm thường gặp như sau:

Sai lầm đầu tiên là đọc đề không kỹ, bỏ sót hoặc hiểu nhầm giả thiết. Điều này cần học sinh phải tự sửa, đọc kỹ và gạch chân các giả thiết để nắm được các dữ kiện được cho, từ đó sử dụng hợp lý để suy luận, giải quyết bài toán. Với bài hình học, việc đọc kỹ đề để vẽ đúng hình rất quan trọng. Ví dụ đề cho tam giác ABC với AB < AC, mà ta vẽ AB > AC, thì các câu hỏi vẫn có thể xử lý được, nhưng sẽ không được tính điểm vì sai hình. Điều này thật tệ phải không nào!

Một lỗi nữa mà học sinh rất hay mắc phải là các lỗi tính toán sai, viết ẩu rồi đọc nhầm (như số 4 thành số 9, giải phương trình ẩn m nhưng kết luận là x...), hoặc ngộ nhận trong suy luận (như cần chứng minh 3 điểm A, B, C thẳng hàng nhưng lại dùng AB đi qua C – do "nhìn hình ta thấy"). Lỗi này cần học sinh rèn tính cẩn thận, chịu khó trình bày bài, ghi chép khoa học để điều chỉnh bản thân, tạo thói quen kiểm tra nhanh một lượt bài làm.

Thứ ba là lỗi thiếu điều kiện xác định. Đây là lỗi học sinh thường mắc phải và sẽ khiến bài thi mất điểm. Vì vậy, với các dạng bài cần tìm hoặc đối chiếu điều kiện xác định, các em cần rèn phản xạ, tạo thói quen chỉ đọc đề bài là sẽ nhớ ngay đến việc tìm điều kiện, tìm nghiệm sẽ nhớ đến đối chiếu điều kiện. Trong một số trường hợp, máy tính casio sẽ giúp em kiểm tra lại các nghiệm đã thỏa mãn phương trình/hệ phương trình ban đầu hay chưa.

Thứ tư là căn thời gian chưa chuẩn, chiến thuật không hợp lý. Nên làm thật cẩn thận các câu hỏi cơ bản, được nhiều điểm, rồi sau đó mới tới các ý phân loại như ý cuối các câu 1, câu 3, câu 4 và câu 5. Nên nhớ phải kiểm tra thật chắc các câu đã hoàn thành, tránh việc quá sa đà vào các câu khó khi các câu dễ hơn chưa xong hoặc chưa chắc chắn.

Để ôn tập và thi tốt, học sinh cần có ý thức giữ sức khỏe, lập thời gian biểu hợp lý và nên có thời gian nghỉ ngơi thư giãn... Các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, bút cùng màu, giấy tờ dự thi, trang phục phù hợp, ăn uống đồ "lành bụng" để tránh được các rủi ro không đáng có. Trong kỳ thi, nên tập trung cho môn thi kế tiếp, tránh việc thi xong môn nào là kiểm tra luôn đáp án, đôi khi sẽ tạo tâm lý không tốt.

Chúc các em học sinh có một kỳ thi thành công!".