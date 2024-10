"The Apprentice" – Phim tiểu sử về ông Trump thất bại

Bộ phim "The Apprentice" chính thức ra rạp tại Mỹ vào ngày 11/10, gây thất vọng với doanh thu phòng vé thấp dù trước đó đã thu hút sự chú ý tại Liên hoan phim Cannes. Bộ phim tiểu sử về ông Donald Trump do Ali Abbasi đạo diễn và Gabriel Sherman – nhà báo chuyên viết về ông Trump – chấp bút, đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu sau tuần đầu công chiếu. Thống kê từ ngày 11 đến ngày 13/10 cho thấy "The Apprentice" chỉ xếp thứ 11 với doanh thu 1,58 triệu USD từ 1.740 địa điểm trên toàn quốc.



Nội dung phim xoay quanh những năm đầu của ông Donald Trump (do Sebastian Stan thủ vai) khi ông bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Phim cũng mô tả mối quan hệ phức tạp giữa ông Trump và luật sư Roy Cohn (do Jeremy Strong thủ vai), người được cho là có ảnh hưởng lớn đến tư duy kinh doanh của ông. Mặc dù nhận được sự hoan nghênh tại Cannes với tràng pháo tay kéo dài 11 phút nhưng tác phẩm này lại gặp phải những đánh giá trái chiều từ cả giới phê bình và khán giả. "The Apprentice" đạt điểm B- trên CinemaScore và 77% trên Rotten Tomatoes, nhưng vẫn không thể bứt phá tại phòng vé.

Lý do thất bại của "The Apprentice" – Áp lực từ nhân vật Donald Trump ngoài đời thực

Thống kê từ ngày 11 đến ngày 13/10 cho thấy "The Apprentice" chỉ xếp thứ 11 với doanh thu 1,58 triệu USD từ 1.740 địa điểm trên toàn nước Mỹ. Ảnh: IG.

Sự thất bại của "The Apprentice" không chỉ đến từ phản ứng của khán giả mà còn từ các yếu tố ngoại cảnh. Đầu tiên, ngay từ khi phim bắt đầu được sản xuất, ông Donald Trump đã công khai chỉ trích bộ phim là "thứ rác rưởi" và đe dọa sẽ có hành động pháp lý cứng rắn chống lại đội ngũ sản xuất. Steven Cheung, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cáo buộc phim chứa đựng những thông tin bịa đặt và nhắm đến việc bôi nhọ cựu Tổng thống Mỹ.

Sự can thiệp này đã tạo ra một nỗi lo sợ trong giới sản xuất và phát hành phim. Nhiều nhà phân phối lo ngại về những hậu quả tiềm tàng nếu ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Các câu hỏi về việc liệu ông Trump sẽ làm gì với các nhà sản xuất và phân phối phim nếu ông trở lại quyền lực đã khiến không ít đơn vị e ngại khi nhận phát hành bộ phim này. Cuối cùng, Briarcliff Entertainment, một đơn vị phát hành nhỏ đã đứng ra nhận phát hành "The Apprentice", nhưng doanh thu ảm đạm chứng tỏ bộ phim không thể tiếp cận được đối tượng khán giả rộng lớn.

Ngoài ra, theo nhận định của Owen Gleiberman từ Variety, phim về ông Donald Trump có thể đã không khai thác được nhiều điều thú vị hơn về nhân vật này so với những gì đã được thể hiện ngoài đời thực. "The Apprentice" dường như không thuyết phục được cả những người đã phản đối hay ủng hộ ông Trump. Khán giả theo đảng Dân chủ có lẽ đã không cần một bộ phim để xác nhận những gì họ đã biết về ông Trump, trong khi những người ủng hộ ông chủ Trump Tower chắc chắn sẽ tẩy chay bộ phim.

Cuối cùng, thất bại của "The Apprentice" không chỉ đơn giản là do doanh thu phòng vé thấp, mà còn phản ánh sự phức tạp và áp lực từ chính nhân vật mà bộ phim đề cập.