Vừa qua, một buổi mít tinh tại bang Montana, Mỹ do cựu Tổng thống Donald Trump chủ trì đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi những phát biểu chính trị mà còn bởi một sự việc liên quan đến âm nhạc. Bài hát "My Heart Will Go On" - ca khúc nổi tiếng gắn liền với bộ phim kinh điển "Titanic" (1997), do danh ca Celine Dion thể hiện, đã được phát trong sự kiện này mà không có sự cho phép từ phía nữ ca sĩ. Điều này đã khiến Celine Dion tỏ ra vô cùng bức xúc và lập tức có phản ứng mạnh mẽ.

Celine Dion - người nổi tiếng với giọng ca đầy nội lực và tình cảm đã không giấu được sự phẫn nộ khi biết rằng bài hát của mình đã bị sử dụng trái phép. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhóm quản lý và hãng thu âm đã phát hiện việc sử dụng trái phép video, bản ghi âm, buổi biểu diễn âm nhạc và hình ảnh Celine Dion hát "My Heart Will Go On" tại một cuộc vận động tranh cử của Donald Trump/JD Vance ở Montana. Việc sử dụng này hoàn toàn không được phép và Celine Dion không hề ủng hộ việc này. "Thật sự, bài hát đó ư?" là câu hỏi cuối cùng trong thông báo của cô, dù mang tính chất trào phúng nhưng đã làm rõ thái độ không hài lòng của nữ ca sĩ đối với việc sử dụng ca khúc mà không có sự đồng ý của cô.

Celine Dion chỉ trích ông Donald Trump sử dụng nhạc không xin phép. Ảnh: Independent.

Bài hát "My Heart Will Go On" sáng tác bởi nhạc sĩ James Horner với lời của Will Jennings, đã ra mắt vào năm 1997 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu. Ca khúc này không chỉ là đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 1998 mà còn giành được bốn giải Grammy và một giải Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Với giai điệu hùng tráng và lời ca sâu lắng, bài hát không chỉ là một phần quan trọng của bộ phim "Titanic" mà còn trở thành một trong những bản ballad vĩ đại nhất mọi thời đại, luôn nằm trong top những ca khúc hay nhất trên bảng xếp hạng Billboard.

Celine Dion chỉ trích ông Donald Trump sử dụng nhạc không phép

Việc Donald Trump sử dụng trái phép ca khúc "My Heart Will Go On" tại sự kiện chính trị của mình không phải là lần đầu tiên ông gặp phải phản ứng từ các nghệ sĩ. Trước đây, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng phản đối và yêu cầu ngừng việc sử dụng âm nhạc của họ tại các cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Những cái tên như: Neil Young, REM, Queen và Tom Petty đều đã từng phải đối mặt với tình huống tương tự. Vào tháng 6/2020, ban nhạc Rolling Stones thậm chí đã dọa kiện ông Trump vì sử dụng các ca khúc của họ trong chiến dịch tranh cử mà không có sự đồng ý.

Gia đình của rocker quá cố Tom Petty cũng từng ra lệnh cấm sử dụng bài hát "I Won't Back Down" sau khi ca khúc này được phát tại cuộc mít tinh của ông Trump tại Tulsa vào năm 2020. Họ cho biết: "Cả Tom Petty và gia đình ông kiên quyết chống phân biệt chủng tộc và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Tom Petty sẽ không bao giờ muốn bài hát của ông ấy được sử dụng trong một chiến dịch thù hằn. Ông ấy muốn đưa mọi người lại gần nhau". Nghệ sĩ Neil Young - người từng đoạt giải Grammy cũng chỉ trích ông Trump vào năm 2018 khi một trong những ca khúc của anh được sử dụng tại các cuộc vận động tranh cử giữa kỳ, dù đã có cảnh báo từ trước.

Ca khúc "My Heart Will Go On" do Celine Dion thể hiện. Clip: VIVO.

Vụ việc lần này, Celine Dion là nhân vật chính, càng làm dấy lên nhiều tranh cãi hơn khi sự kiện diễn ra trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Donald Trump đang gặp nhiều khó khăn. Theo một cuộc thăm dò từ tờ The New York Times công bố vào ngày 9/8, ứng cử viên Phó Rổng thống Kamala Harris hiện đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ ở ba bang quan trọng là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Đây là những tiểu bang có ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử Tổng thống.

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng rất đáng chú ý, sau khi đoạn video Celine Dion hát "My Heart Will Go On" được phát tại buổi mít tinh ở Montana. Nhiều người cho rằng, việc sử dụng ca khúc này là một ẩn dụ cho đà suy yếu của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trên các trang mạng xã hội, người dùng đã không ngừng bình luận với những ý kiến châm biếm, như: "Cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Montana đang chiếu đoạn video Celine hát "My Heart Will Go On" từ bộ phim "Titanic". Người điều phối sự kiện có đang "cà khịa" ông Trump không?"; "Với tôi, có vẻ như đó là tiếng kêu cứu từ một con tàu đang chìm".

Cũng có ý kiến cho rằng, việc sử dụng bài hát này là không phù hợp, khi bản thân "My Heart Will Go On" gắn liền với hình ảnh con tàu Titanic - một biểu tượng của sự sụp đổ và bi kịch. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến tình trạng hiện tại của chiến dịch tranh cử của ông Trump, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức cả về pháp lý lẫn chính trị.

Trước sự việc này, các nhà phân tích cho rằng, ông Trump và đội ngũ của mình có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý, không chỉ từ Celine Dion mà còn từ các nghệ sĩ khác ông đã sử dụng tác phẩm của họ mà không có sự đồng ý. Đây chắc chắn không phải là điều mà một ứng cử viên Tổng thống muốn đối mặt trong giai đoạn nhạy cảm của chiến dịch tranh cử.