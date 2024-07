Jennifer Aniston đã lên tiếng trên mạng xã hội để phản đối những bình luận gây tranh cãi của JD Vance - ứng viên Phó Tổng thống của ông Donald Trump, khi ông gọi phụ nữ không có con là "những bà cô nuôi mèo không con".



Trong một đoạn clip đăng trên mạng xã hội X bởi Ron Filipkowski, tổng biên tập của MeidasTouch, xuất phát từ chiến dịch tranh cử Thượng viện năm 2022 của Vance, ông đã phát biểu rằng, đảng Dân chủ được điều hành "bởi một nhóm các bà cô nuôi mèo không con, những người bất mãn với cuộc sống của chính họ và những lựa chọn mà họ đã thực hiện".

"Bạn nhìn vào Kamala Harris, Pete Buttigieg. Toàn bộ tương lai của đảng Dân chủ được kiểm soát bởi những người không có con. Và làm sao mà điều này lại hợp lý khi chúng ta đã giao đất nước của mình cho những người thực sự không có mối liên hệ trực tiếp nào với nó?", Vance tiếp tục.

Sao "Friends" chỉ trích ứng viên Phó Tổng thống của ông Trump

Jennifer Aniston phản đối bình luận của JD Vance về phụ nữ không có con: "Tôi thật sự không thể tin rằng điều này đến từ một ứng viên Phó Tổng thống". Ảnh: IG.

Bình luận này đã khiến ngôi sao "Friends" Jennifer Aniston không thể ngồi yên. Cô đã công khai chia sẻ về những khó khăn của mình trong việc thụ thai trong nhiều năm qua và không thể chấp nhận những lời nói của JD Vance.

"Tôi thật sự không thể tin rằng điều này đến từ một ứng viên Phó Tổng thống của Hoa Kỳ. Tất cả những gì tôi có thể nói là... Ông Vance, tôi cầu nguyện rằng con gái của ông đủ may mắn để có con một ngày nào đó. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không cần phải nhờ đến IVF như một phương án thứ hai. Vì ông đang cố gắng lấy đi điều đó khỏi cô ấy", Aniston viết trên Instagram Story của mình.

Thực tế, là một thượng nghị sĩ, JD Vance đã bỏ phiếu chống lại Đạo luật Quyền IVF, một đạo luật nhằm bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ IVF trên toàn quốc. Ông cũng phản đối quyền phá thai và ca ngợi Tòa án Tối cao khi phán quyết Roe v. Wade bị lật đổ vào năm 2022.

Vào tháng 11/2022, Aniston đã chia sẻ về hành trình IVF của mình trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure cho biết, cô đã trải qua quá trình này vào những năm 30 và 40 tuổi nhưng không thành công.

"Tất cả những năm tháng suy đoán... Thật sự rất khó khăn. Tôi đã trải qua IVF, uống trà Trung Quốc, bất cứ gì bạn kể. Tôi đã thử mọi thứ", cô nói với Allure.

Jennifer Aniston là con gái của cặp đôi diễn viên John Aniston và Nancy Dow và cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ rất sớm. Sau nhiều vai diễn nhỏ và xuất hiện trên truyền hình, cô đã bứt phá với vai Rachel Green trong loạt phim truyền hình "Friends" (Những người bạn) từ năm 1994 đến năm 2004. Vai diễn này không chỉ mang lại cho Aniston sự nổi tiếng toàn cầu mà còn giúp cô giành được giải Quả Cầu Vàng và giải Emmy.

Sau thành công của "Friends", Jennifer Aniston tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim điện ảnh ăn khách như: "Marley & Me" (2008), "The Break-Up" (2006), "Horrible Bosses" (2011) và "We're the Millers" (2013). Ngoài ra, cô cũng đã tham gia sản xuất phim và gặt hái nhiều thành công với vai trò này. Aniston cũng được biết đến với các hoạt động từ thiện và sự tham gia tích cực trong các chiến dịch xã hội.

Cuộc sống cá nhân của Aniston cũng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là cuộc hôn nhân và ly hôn với Brad Pitt, cũng như mối quan hệ sau đó với Justin Theroux. Cô đã trải qua nhiều thăng trầm trong việc thụ thai và đã chia sẻ công khai về hành trình này, thể hiện sự kiên cường và tinh thần lạc quan của mình.