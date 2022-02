Robert Pattinson: "The Batman" sẽ khiến người xem "nổi da gà"

Ngày 9/2, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, tài tử Robert Pattinson cho biết bộ phim "The Batman" do anh đảm nhận vai chính sắp được công chiếu sẽ "rất khác biệt" so với loạt phim về siêu anh hùng này trước đây.

"Ngay cả đối với những người yêu mến bộ truyện tranh Batman, họ sẽ thấy rằng "The Batman" vô cùng khác biệt ngay từ phân cảnh mở đầu bộ phim. Tôi đã tự mình xem hết bộ phim khi chưa chỉnh sửa, cảnh đầu tiên của bộ phim khiến người xem "nổi da gà" và không hề giống bất kỳ lần xuất hiện nào của Batman trước đây", Pattinson khẳng định người xem sẽ cảm nhận được điều này từ khung hình đầu tiên của bộ phim.

Poster chính thức của "The Batman". (Ảnh: WB).

Bộ phim siêu anh hùng của thành phố Gotham dài gần ba tiếng đồng hồ của đạo diễn Matt Reeves được lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển của Hollywood mới từ những năm 1970, bao gồm "Taxi Driver", "The Conversation" và "Chinatown".

"Ngay từ lần đầu gặp đạo diễn Matt Reeves, anh ấy đã nói với tôi rằng muốn làm một bộ phim trinh thám mang phong cách các bộ phim thập niên 70. Tôi thấy mình thật ngốc khi không hề biết rằng, Batman là "thám tử vĩ đại nhất thế giới".

Tôi chưa từng được nghe điều đó trước khi tham gia bộ phim, nhưng hoàn toàn cảm nhận được "chất thám tử" của Batman khi nhập vai. Thông thường, các bạn sẽ thấy Batman diễn cảnh hành động với lũ tội phạm. Nhưng bên cạnh đó, anh ấy còn trò chuyện và có những cảm xúc đối với chúng nữa, đây là điều tôi chưa từng thấy xuất hiện trên màn ảnh", Robert Pattinson nói.

Robert Pattinson hứa hẹn sẽ mang một hình tượng Batman hoàn toàn khác tới khán giả. (Ảnh: WB).

Thực tế, Batman luôn là siêu anh hùng có nhiều người hâm mộ vì vẻ ngoài lạnh lùng khi khoác lên mình tấm áo choàng đen. Tuy nhiên, khía cạnh "con người" của Batman mới chính là điều khiến cho người đọc đồng cảm với anh. Người xem muốn nhà sản xuất nhấn mạnh rằng Batman không có sức mạnh siêu phàm hay đặc biệt.

Batman vẫn là Bruce Wayne, một con người với những cảm xúc đau đớn tột cùng dưới lớp mặt nạ. Đó là một góc độ vẫn chưa được khai thác triệt để và cũng chính là lý do tại sao người hâm mộ cảm thấy cần phải mua vé vào xem "The Batman".

Việc nhập vai Batman từng khiến nam tài tử "Twilight" bị gãy cổ tay và dương tính với Covid-19. Robert Pattinson cho biết anh gần như kiệt sức sau khi đóng máy bộ phim "The Batman". "Tôi thực sự thấy mình quá xanh xao khi xem những bức ảnh sau khi hoàn thành bộ phim", Pattinson cười nói.



"The Batman" sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 4/3 tới đây. Ngay từ khi công bố những teaser đầu tiên cho tới trailer chính thức, cộng đồng hâm mộ Batman đã không thể giấu được sự phấn khích với loạt phim tăm tối, hứa hẹn tuân theo nguyên bản comic.

Trailer chìm trong sắc đỏ tăm tối trên nền nhạc được soạn bởi Michael Giacchino khiến người xem thấy rằng, nhân vật Batman của Robert Pattinson khác biệt so với tất cả những phiên bản Người dơi từng xuất hiện trên màn ảnh. Quyết liệt, mạnh mẽ, bạo lực và lạnh lùng là những phẩm chất mà "tân" Người dơi sở hữu. Bản thân Robert Pattinson cũng tỏ ra vô cùng tự tin vào vai diễn của mình khi tuyên bố, nếu The Batman thất bại thì anh sẽ chuyển sang đóng phim khiêu dâm.



Ngoài Robert Pattison trong vai Người Dơi, "The Batman" còn có sự tham gia của nhiều cái tên nổi tiếng khác như Zoë Kravitz trong vai Catwoman, Andy Serkis trong vai quản gia Alfred và tài tử Colin Farrell trong vai phản diện The Penguin.