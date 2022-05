Thêm ca tử vong, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lo ngại trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (áo trắng, hàng đầu tiên) kiểm tra tại xã Thới Tam Thôn. Ảnh: Đinh Hằng

Tại xã Thới Tam Thôn, đoàn kiểm tra ghi nhận vẫn còn tình trạng tồn tại nhiều địa điểm nguy cơ chưa được xử lý, trong khi người dân vẫn còn chủ quan, lơ là với dịch bệnh sốt xuất huyết. Đơn cử như xung quanh khu nhà trọ tổ 125, ấp Tam Đông 3 đoàn kiểm tra tìm thấy rất nhiều vật chứa nước có lăng quăng quanh nhà của người dân.



Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng trước khu vực này có một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết nhưng người dân vẫn còn lo là với việc phòng bệnh. Bà Trần Thị Nhung, người dân tổ 125 cho hay, khi biết có người tử vong do sốt xuất huyết, gia đình bà có mua thêm bình xịt muỗi nhưng vẫn không ngủ mùng (màn) do không quen.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, nguyên tắc xử lý khi có một ổ dịch và có người tử vong do sốt xuất huyết y tế địa phương phải phun xịt muỗi trong vòng bán kính 200m, dọn dẹp vệ sinh môi trường thường xuyên.

"Qua kiểm tra chúng tôi thấy chỉ cách nhà của người tử vong do sốt xuất huyết khoảng 10m có một điểm nuôi gà, trong đó có nhiều lăng quăng, chưa kể khu vực xung quanh có nhiều rác thải, gáo dừa chứa nước không được dọn dẹp. Điều này là vô cùng nguy hiểm và dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan", bác sĩ Nga lo ngại.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, từ đầu năm đến nay huyện Hóc Môn ghi nhận có 47 ổ dịch với 747 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, đã có 1 trường hợp trên địa bàn tử vong do sốt xuất huyết. Ngoài ra, huyện Hóc Môn vẫn còn 886 điểm nguy cơ cần xử lý.

Lý giải nguyên nhân Hóc Môn là 1 trong 5 địa phương có số ca mắc cao nhất thành phố từ đầu năm đến nay, theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, huyện có trên 50% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, vẫn còn một số hộ gia đình trữ nước bằng lu, hồ để sử dụng cho việc chăn nuôi, dùng tưới cây cảnh…tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.

Ông Dương Anh Đức kiểm tra lu đựng nước của người dân. Ảnh: Đinh Hằng

Trong khi đó, công tác kiểm tra, xử lý điểm nguy cơ sốt xuất huyết của huyện, xã, thị trấn chưa được thường xuyên, chưa kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ gia đình không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Nhân sự thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các trạm y tế xã, thị trấn còn thiếu so với tình hình phức tạp của dịch bệnh, yêu cầu phải xử lý nhanh trong khi khối lượng công việc nhiều …

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND lo ngại năm nay dịch bệnh sốt xuất huyết dự báo có diễn biến phức tạp hơn, do đó, công tác phòng chống dịch cần được chú trọng. Qua thực tế kiểm tra, ông Đức cho rằng vẫn còn sự lơ là, chủ quan của người dân đối với dịch bệnh này. Trong đó, thói quen, lối sống, điều kiện sống của người dân là những yếu tố khiến nguy cơ phát sinh các ổ muỗi, làm cho dịch sốt xuất huyết lây lan.