Thêm khách trèo lên băng chuyền hành lý, cần mạnh tay xử lý vi phạm an toàn hàng không

Băng chuyền hành lý trở thành "sàn diễn"

Mới đây, cộng đồng mạng tại tiếp tục xô xôn với đoạn clip ghi lại cảnh cô gái leo lên băng chuyền hành lý ở một sân bay. Clip vừa xuất hiện đã trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Ai nấy đều không khỏi ngao ngán trước hành động của cô gái, bất chấp băng chuyền vẫn đang hoạt động.

Theo đó, trong đoạn clip 24 giây đăng trên TikTok, cô gái mặc quần dài trắng, áo vàng thản nhiên leo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để người đàn ông đi cùng đứng dưới quay clip. Dù có nhiều người khác đang đứng chờ cùng lấy hành lý, cô gái vẫn thản nhiên, vô tư thực hiện hành vi.

Nữ hành khách thản nhiên trèo lên băng chuyền hành lý. Ảnh: I.T

Đi được một đoạn, cô gái nhảy xuống rồi liền chạy qua chỗ người đàn ông xem "thành quả" của clip vừa thu được. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên TikTok, Facebook… khiến dân mạng ngao ngán..

Nhiều người khi xem đoạn clip trên đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi thiếu ý thức. Chị Võ Như Huỳnh (32 tuổi, TP.HCM) cho hay: "Tôi đề nghị cấm bay với tất cả hành vi trèo, ngồi trên băng chuyền sống ảo hòng muốn nổi tiếng. Phải phạt mạnh tay vào mới đủ tính răn đe tránh tạo tiền lệ xấu".

Anh Lê Nhật Tú (người quay clip) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 11/8 tại sân bay Liên Khương (Lâm Đồng). Trong clip là băng chuyền đang trả hành lý cho hơn 200 hành khách vừa từ Đà Nẵng đáp xuống.

Anh Tú chia sẻ: "Ban đầu là người đàn ông lên băng chuyền hành lý đứng trước, cô gái đứng dưới quay, sau đó họ đổi lại. Những người xung quanh nhắc là "bị phạt đó" nhưng hai người này vẫn tiếp tục quay. Bao nhiêu người đứng lấy hành lý nhìn mà họ vẫn quay tỉnh queo".

Mạnh tay với hành vi "sống ảo" trên băng chuyền hành lý

Thời gian qua, "băng chuyền hành lý" liên tục bị biến thành nơi "sống ảo" của nhiều người. Dù đã được cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho chính người tham gia ghi hình lẫn ảnh hưởng đến nhiều người khác, song các trường hợp "đu trend" này vẫn được "sản xuất".

Hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý được lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và gây hư hỏng trang thiết bị phục vụ khai thác tại nhà ga hàng không. Trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Nhiều nữ hành khách tạo dáng "phản cảm" trên băng chuyền hành lý. Ảnh: I.T

Được biết, thời gian qua, ngành hàng không liên tục ghi nhận nhiều trường hợp hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không liên tiếp xảy ra, gây xôn xao dư luận.



Theo đó, một số hành khách trẻ tuổi đang theo đuổi các trào lưu, cố tình thực hiện các hành động gây chú ý, thú hút người xem trên các nền tảng mạng xã hội. Để tạo sự khác biệt, hành khách gài điện thoại lên cửa sổ máy bay, sử dụng tấm chắn cửa sổ máy bay giữ cố định điện thoại, bấm nút quay video, nhằm "săn mây" hoặc ghi lại cảnh máy bay cất/hạ cánh.

Trường hợp khác, một cô gái đi xe buýt ra máy bay, khi cánh cửa xe vừa mở, đã chạy thẳng về phía máy bay đang lăn vào vị trí đỗ, cố tình nhảy múa, tạo dáng để quay video tại sân bay Phú Quốc. Trước tình huống này, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không làm nhiệm vụ trực tại đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Đáng chú ý, "nở rộ" trong thời gian gần đây là hành vi "vô tư" tạo dáng băng chuyền hành lý. Bước vào cao điểm hè, hoạt động đi lại, du lịch tăng cao, sản lượng khách qua các sân bay lớn đã vượt thời kỳ cao điểm trước dịch Covid-19. Việc hành khách liên tục vi phạm an toàn bay đã dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn hàng không. Các chuyên gia cho rằng cần mạnh tay xử lý, chế tài các hành vi vi phạm để tăng tính răn đe. Bởi thực tế, số lượng vi phạm xảy ra có chiều hướng gia tăng.

Hành khách gây rối tại sân bay sẽ bị xem xét cấm bay. Ảnh: H.T

Trước tình trạng trên, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không. Theo đó, Cục yêu cầu các Cảng hàng không chú trọng việc giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay - nơi có mật độ hoạt động cao của tàu bay và các phương tiên, cũng như các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

Với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này, các Cảng phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo. Trường hợp những hành khách cố ý gây rối, phải kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.

"Phải có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không", Cục trưởng Đinh Việt Thắng nhấn mạnh.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường phổ biến, giám sát an toàn tàu bay và khai thác tàu bay, đặc biệt với các quy định về an toàn khoang khách và các hướng dẫn theo Bảng hướng dẫn an toàn trên tàu bay.

Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét cấm bay các hành khách có hành vi gây rối.