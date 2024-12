Va chạm ô tô tải, tài xế ô tô 7 chỗ tử vong trên quốc lộ N2

Chiều 17/12, Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, tai nạn giao thông do va chạm giữa ô tô tải và ô tô du lịch 7 chỗ trên tuyến giao thông Quốc lộ N2 đã làm tài xế ô tô 7 chỗ tử vong, người đi cùng xe bị thương nặng hiện đang cấp cứu. Công an vừa khám nghiệm xong hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một bên phần đầu ô tô tải bị hư hỏng do ô tô 7 chỗ đâm trực diện vào trên Quốc lộ N2 Long An. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, anh H.V.T. (30 tuổi, ngụ ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 71A-038... trên xe còn có anh N.T.T. (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phú Thuận, TP Bến Tre).

Xe lưu thông Quốc lộ N2 từ hướng miền Tây đi TP.HCM, vào địa phận ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An) va chạm rất mạnh với ô tô tải biển số 50H-249... do Lê Văn Cường (26 tuổi, ngụ phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cầm lái đi chiều ngược lại.

Cú đâm chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ phần đầu bị nát vụn, tài xế T. được mọi người tim cách đưa ra ngoài nhưng đã tử vong. Anh N.T.T đi cùng bị gãy chân trái đang được điều trị tại bệnh viện Long An.

Tai nạn giao thông làm gây ùn ứ hai đầu tuyến Quốc lộ N2.